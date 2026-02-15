ΝΒΑ All-Star Game: Στον Κεσάντ Τζόνσον ο διαγωνισμός καρφωμάτων (vids)

O 24χρονος φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ, από την αρχή του διαγωνισμού μπήκε με μεγάλη όρεξη αφού φρόντισε να δείξει τις χορευτικές ικανότητές του και στην πρώτη του προσπάθεια, πέρασε πάνω από τον ράπερ E-40 και έβαλε το χέρι στο κεφάλι πριν καρφώσει αλά Καρλ Μαλόουν.
Το υψηλότερο σκορ, ωστόσο στην πρώτη προσπάθεια συγκέντρωσε ο Κάρτερ Μπράιαντ των Σαν Αντόνιο Σπερς με 49.2 και προκρίθηκε στον τελικό μαζί με τον Κεσάντ Τζόνσον που πήρε 45.4 ως βαθμολογία από τους κριτές.
Στον τελικό ο Κάρτερ Μπράιαντ στην πρώτη του προσπάθεια έκανε ένα τρομερό κάρφωμα περνώντας την μπάλα ανάμεσα από τα πόδια του και πήρε τα μοναδικά 50αρια της βραδιάς, όμως στην δεύτερη προσπάθεια τα έκανε... μούσκεμα και συγκέντρωσε μόλις 43.0 βαθμούς.
Ο Κεσάντ Τζόνσον επέλεξε πιο... ασφαλή καρφώματα, ολοκληρώνοντας τις προσπάθειες τους και έλαβε 49.6 για την πρώτη προσπάθεια και 47.8 για την δεύτερη, κατακτώντας έτσι τον διαγωνισμό καρφωμάτων του NBA.
Keshad Johnson finishing touches 🔥— NBA (@NBA) February 15, 2026
The concentration you need to make this dunk 🙌— NBA (@NBA) February 15, 2026