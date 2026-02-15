To SDNA αποκάλυψε για Ολυμπιακό και Μπλοσομγκέιμ και ο παίκτης απάντησε: «Ισως μία μέρα να έρθω»!

Ο Αμερικάνος φόργουορντ της Μονακό έκανε Q&A στο twitter και η απάντησή του για τους Πειραιώτες ήταν από εκείνες, που δέσποσαν.

Η αγωνιστική σεζόν μπαίνει στην τελική της ευθεία, αλλά «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν». Τι σημαίνει αυτό; Ότι ήδη αρκετές ομάδες της Ευρωλίγκας ετοιμάζουν κάποια πράγματα για την επόμενη σεζόν.

Ανάμεσα σε αυτές είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος, όπως αποκάλυψε προχθές ο Βασίλης Παπαθεοδώρου στη «Magic Euroleague», έχει στο στόχαστρό του τον Τζαρόν Μπλοσομγκέιμ της Μονακό.

Ο τελευταίος άνοιξε χθες Q&A στο twitter και οι ερωτήσεις, που δέχθηκε από τους φιλάθλους, ήταν πάρα πολλές. Ανάμεσα σε αυτές δεν θα μπορούσε να είναι μετά και την αποκάλυψη του SDNA και το αν θα ήθελε να παίξει στον Ολυμπιακό.

Ο έμπειρος φόργουορντ προφανώς δεν θα μπορούσε ποτέ να πει ότι έχει κλείσει ή έχει συμφωνήσει με τους Πειραιώτες. Είπε όμως ότι «ίσως μία μέρα να γίνει αυτό».