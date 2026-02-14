Αποδοκιμάστηκε ο Μπάρτλεϊ στο Παλατάκι, άνοιξε διάλογο με την κερκίδα (vids)

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ ήταν εκ των σημαντικών συντελεστών στη νίκη της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη (71-88) και αποδοκιμάστηκε από το κοινό των γηπεδούχων.

Ο Αμερικανός γκαρντ έπαιξε με επιτυχία πέρσι στον ΠΑΟΚ, φτάνοντας ως τον τελικό του Europe Cup, όμως το καλοκαίρι αποφάσισε να μετακομίσει στην Αθήνα και την ΑΕΚ. Το σημερινό ήταν το πρώτο του παιχνίδι κόντρα στους ασπρόμαυρους και με 18 πόντους ήταν κομβικός στο διπλό της ΑΕΚ.

Ωστόσο, υπήρξαν στιγμές που άνοιξε διάλογο με την κερκίδα, προκαλώντας εκνευρισμό στον κόσμο, ενώ στα τελευταία δευτερόλεπτα επικράτησε μια μικρή ένταση στον πάγκο της ΑΕΚ, με το κοινό του ΠΑΟΚ να αποδοκιμάζει έντονα τον Μπάρτλεϊ.

Στο φινάλε, παίκτες του ΠΑΟΚ και ο τζένεραλ μάνατζερ μίλησαν στον Μπάρτλεϊ, ενώ και ο ίδιος φρόντισε να ρίξει τους τόνους.