Το πανόραμα της GBL: Νίκη - ανάσα για το Μαρούσι και «φωτιά» στην ουρά, διπλό τριάδας για την ΑΕΚ

Το Μαρούσι κέρδισε την Καρδίτσα σε ματς θρίλερ και έβαλε «φωτιά» στην μάχη της παραμονής, με την ΑΕΚ να παίρνει σπουδαίο διπλό - τριάδας στην Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και η βαθμολογία στην GBL.

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής: 16:00 Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95 16:00 Προμηθέας - Περιστέρι 77-84 16:00 Μύκονος - Άρης 74-83 18:15 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88 18:15 Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77 Η Βαθμολογία 1. Ολυμπιακός 36β. (18-0) 2. Παναθηναϊκός 32β. (15-2) 3. ΑΕΚ 30β. (13-4) 4. ΠΑΟΚ 27β. (11-5) 5. Άρης 25β. (9-7) 6. Περιστέρι 25β. (8-9) 7. Μύκονος 24β. (7-10) 8. Ηρακλής 24β. (7-10) 9. Προμηθέας 23β. (6-11) 10. Μαρούσι 22β. (4-14) 11. Πανιώνιος 22β. (5-12) 12. Καρδίτσα 22β. (4-14) 13. Κολοσσός Ρόδου 21β. (4-13*) (*) μια αγωνιστική λιγότερη Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής Σάββατο 7/3 ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας 16:00 Καρδίτσα – Μύκονος Betsson 16:00 Περιστέρι Betsson – Πανιώνιος 18:15 Άρης Betsson – Μαρούσι 18:15 Κυριακή 8/3 Ολυμπικός – ΠΑΟΚ 13:00 Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR 16:00