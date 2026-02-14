Το πανόραμα της GBL: Νίκη - ανάσα για το Μαρούσι και «φωτιά» στην ουρά, διπλό τριάδας για την ΑΕΚ

Τα αποτελέσματα της 19ης αγωνιστικής:
16:00 Ηρακλής - Ολυμπιακός 70-95
16:00 Προμηθέας - Περιστέρι 77-84
16:00 Μύκονος - Άρης 74-83
18:15 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 71-88
18:15 Μαρούσι - Καρδίτσα 78-77
Η Βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 36β. (18-0)
2. Παναθηναϊκός 32β. (15-2)
3. ΑΕΚ 30β. (13-4)
4. ΠΑΟΚ 27β. (11-5)
5. Άρης 25β. (9-7)
6. Περιστέρι 25β. (8-9)
7. Μύκονος 24β. (7-10)
8. Ηρακλής 24β. (7-10)
9. Προμηθέας 23β. (6-11)
10. Μαρούσι 22β. (4-14)
11. Πανιώνιος 22β. (5-12)
12. Καρδίτσα 22β. (4-14)
13. Κολοσσός Ρόδου 21β. (4-13*)
(*) μια αγωνιστική λιγότερη
Το πρόγραμμα της 20ής αγωνιστικής
Σάββατο 7/3
ΑΕΚ – Προμηθέας Πάτρας 16:00
Καρδίτσα – Μύκονος Betsson 16:00
Περιστέρι Betsson – Πανιώνιος 18:15
Άρης Betsson – Μαρούσι 18:15
Κυριακή 8/3
Ολυμπικός – ΠΑΟΚ 13:00
Ηρακλής – Παναθηναϊκός AKTOR 16:00