Μπορεί η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα να προηγήθηκε με 15-11 στα μισά της πρώτης περιόδου, όμως οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου πήγαν στους πάγκους με το 21-24 (10'), εκμεταλλευόμενοι την ευστοχία από την περιφέρεια και τον... καυτό CJ Χάρις!
Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν ισόπαλο στο επιμέρους σκορ (22-22), όμως οι Περιστεριώτες με... φόρα από το FIBA Europe Cup προηγήθηκαν με 31-39 και διαχειρίστηκαν το προβάδισμα παρά και τα φάουλ που κρατούσαν τους Πατρινούς κοντά (43-46, 20').
Με τον νεαποκτηθή γκαρντ, Ντέβον Γκραντ, να δείχνει καλά δείγματα και να πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο του Προμηθέα μετά από 23 λεπτά, οι Πατρινοί πέρασαν μπροστά με 50-48. Ο... σαρωτικός Πέιν απάντησε για το 57-59, όμως η περίοδος έκλεισε ισόπαλη (62-62), με τις διακοπές λόγω των σφυριγμάτων να... σπάνε τον ρυθμό. Ενδεικτικό το γεγονός ότι το επιμέρους σκορ ήταν μόλις 19-16 μετά από ένα ποιοτικό πρώτο ημίχρονο.
Στο καθοριστικό δεκάλεπτο, το Περιστέρι δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Προηγήθηκε με 62-69 μέσα σε τρία λεπτά και ο Καρδένας έγραψε το 71-80 στο 36', με... κολλητά τρίποντα, απέναντι στον Τάκερ. Σειρά πήρε ο Νίκολς, όμως η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν κέρδισε και τη διαφορά (ήθελε +13). Τελικό 77-84 με βολή του Πλώτα.
Τα δεκάλεπτα: 21-24, 43-46, 62-62, 77-84