Ο Προμηθέας ήταν ανώτερος στις βολές (31 έναντι 13 του Περιστερίου), αλλά οι Παπαπέτρου, Χριστινάκης, Τεφτίκης δεν είχαν συμπαραστάτες και οι φιλοξενούμενοι επικράτησαν κατά κράτος παντού στο παρκέ, παίρνοντας τη νίκη με 84-77.

Μπορεί η ομάδα του Κούρο Σεγκούρα να προηγήθηκε με 15-11 στα μισά της πρώτης περιόδου, όμως οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου πήγαν στους πάγκους με το 21-24 (10'), εκμεταλλευόμενοι την ευστοχία από την περιφέρεια και τον... καυτό CJ Χάρις!

Το δεύτερο δεκάλεπτο ήταν ισόπαλο στο επιμέρους σκορ (22-22), όμως οι Περιστεριώτες με... φόρα από το FIBA Europe Cup προηγήθηκαν με 31-39 και διαχειρίστηκαν το προβάδισμα παρά και τα φάουλ που κρατούσαν τους Πατρινούς κοντά (43-46, 20').

Με τον νεαποκτηθή γκαρντ, Ντέβον Γκραντ, να δείχνει καλά δείγματα και να πετυχαίνει το πρώτο τρίποντο του Προμηθέα μετά από 23 λεπτά, οι Πατρινοί πέρασαν μπροστά με 50-48. Ο... σαρωτικός Πέιν απάντησε για το 57-59, όμως η περίοδος έκλεισε ισόπαλη (62-62), με τις διακοπές λόγω των σφυριγμάτων να... σπάνε τον ρυθμό. Ενδεικτικό το γεγονός ότι το επιμέρους σκορ ήταν μόλις 19-16 μετά από ένα ποιοτικό πρώτο ημίχρονο.

Στο καθοριστικό δεκάλεπτο, το Περιστέρι δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης. Προηγήθηκε με 62-69 μέσα σε τρία λεπτά και ο Καρδένας έγραψε το 71-80 στο 36', με... κολλητά τρίποντα, απέναντι στον Τάκερ. Σειρά πήρε ο Νίκολς, όμως η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου δεν κέρδισε και τη διαφορά (ήθελε +13). Τελικό 77-84 με βολή του Πλώτα.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 43-46, 62-62, 77-84

