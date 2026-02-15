Α1 Γυναικών: Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» τον ΠΑΟΚ

Η 19η αγωνιστική της Α1 Γυναικών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή (15/2) με τέσσερα παιχνίδια.

Αρχικά, στις 13:00 ο Πρωτέας Βούλας θα υποδεχθεί τον Αθηναϊκό στο «Γ. Γεννηματάς», ενώ την ίδια ώρα Ανόρθωση Βόλου και Νέα Ιωνία θα κοντραριστούν στο κλειστό γυμναστήριο ΕΑΚ Βόλου.

Στις 13:30 ο Παναθλητικός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΣ Γιάννινα στο ΔΑΚ Επταπυργίου και τέλος στις 14:30 ο Παναθηναϊκός θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ στο «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Σημειώνεται πως όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube.