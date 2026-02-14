«Luka Magic» στο All-Star: Αναμένεται να αγωνιστεί ο Ντόντσιτς

Ο Λούκα Ντόντσιτς αναμένεται να αγωνιστεί στο All-Star Game, καθώς είναι έτοιμος να επιστρέψει μετά τον τραυματισμό του.

Ο Λούκα Ντόντσιτς το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρείται από θλάση και έτσι έχει χάσει τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια των Λος Άντζελες Λέικερς. Πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση με τους Ντάλας Μάβερικς, ο Σλοβένος αστέρας συμμετείχε στην προθέρμανση και έδειξε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Σύμφωνα με τον Μαρκ Στέιν, ο αστέρας των «Λιμνανθρώπων» δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα και αναμένεται να συμμετέχει κανονικά στο All-Star Game. Βέβαια, σημείωσε πως θα πάρει λίγα λεπτά, ώστε να μην χρειαστεί να μείνει ξανά στα «πιτς».

Θυμίζουμε πως αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο Ντόντσιτς θα αγωνιστεί στο ASG ως παίκτης των Λέικερς.