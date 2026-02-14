Έκανε την αλλαγή ο Ολυμπιακός: Στην λίστα των ξένων ο Νιλικίνα, διαθέσιμος για το Κύπελλο!

Ο Ολυμπιακός έκανε τελικά την τελευταία του αλλαγή για την κανονική περίοδο της GBL, δηλώνοντας τον Φρανκ Νιλικίνα αντί του Κόρι Τζόσεφ. Διαθέσιμος για το Κύπελλο ο Γάλλος γκαρντ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήρε την οριστική του απόφαση μετά τον τραυματισμό του Κόρι Τζόσεφ και επανέφερε τον Γάλλο γκαρντ στην οκτάδα των ξένων του Ολυμπιακού για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Αυτό σημαίνει πως οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν τις διαθέσιμες αλλαγές τους στην κανονική διάρκεια της regular season της GBL και πλέον θα έχουν ακόμα μία πριν από την έναρξη των ελληνικών πλέι οφ και άλλη μία πριν από τους τελικούς.

Ως εκ τούτου, ο Νιλικίνα θα είναι στη διάθεση του Έλληνα προπονητή για το Final Eight του Κυπέλλου.

Επομένως, με τα νέα δεδομένα η οκτάδα των ξένων απαρτίζεται από τους: Φρανκ Νιλικίνα, Μόντε Μόρις, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Ουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ.

Πρακτικά, βέβαια, το ρόστερ διαθέτει περισσότερους ξένους, καθώς το σκάνδαλο με τον Τόμας Ουόκαπ εξακολουθεί να διαταράσσει τις ισορροπίες σε ό,τι αφορά τις διοργανώσεις εντός συνόρων.