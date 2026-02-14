«Στον... αέρα ο Ιτούδης - Παίκτες της Χάποελ ζητούν την απομάκρυνσή του, κομβικό meeting το απόγευμα»

Το μέλλον του Δημήτρη Ιτούδη στη Χάποελ φαίνεται πως βρίσκεται στον... αέρα, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν πως παίκτες της ομάδας του Τελ Αβίβ ζητούν την απομάκρυνσή του από την τεχνική ηγεσία του συλλόγου. Κρίσιμο meeting το απόγευμα του Σαββάτου (12/2).

Οι Ισραηλινοί περνούν μια βαθιά κρίση, μετρούν πέντε σερί ήττες στην Euroleague και από την 1η θέση του ταμπλό έχουν υποχωρήσει στην 6η. Η Χάποελ έχει ρεκόρ 16-11 και πλέον καμία αλλαγή δεν θα πρέπει να θεωρείται απίθανη.

Σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων, το μέλλον του κόουτς Ιτούδη είναι στον... αέρα, παρά την προ ημερών δημόσια στήριξη του Όφερ Γιανάι προς το πρόσωπό του. Μάλιστα, στο Ισραήλ υποστηρίζουν πως το Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας είναι «χωρισμένο» σε ό,τι αφορά την παραμονή ή την αποχώρηση του Έλληνα προπονητή.

Ωστόσο, το θέμα που παρουσιάζει μεγαλύτερο ενδιαφέρον, είναι πως -πάντα σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ- ο Ιτούδης έχει χάσει την εμπιστοσύνη των παικτών του, οι οποίοι θεωρούν πως ο έμπειρος head coach δεν μπορεί να πάρει το καλύτερο από εκείνους. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες εβδομάδες αντίστοιχα δημοσιεύματα έκαναν λόγο για εντάσεις και διαφωνίες με τον Βασίλιε Μίσιτς, όμως φαίνεται πως ο Σέρβος δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα.

Επιπλέον, στο Ισραήλ τονίζουν πως η άποψη των παικτών για τον Ιτούδη έχει μεταφερθεί στη διοίκηση, η οποία καλείται να πάρει δύσκολες και σημαντικές αποφάσεις. Σημειώνεται δε ότι ορισμένοι αθλητές θεωρούν πως η αλλαγή προπονητή είναι απαραίτητη.

Σε πρώτη φάση, το βλέμμα όλων στρέφεται στο κομβικό meeting του Σαββάτου (12/2), από το οποίο ενδέχεται να προκύψουν εξελίξεις.