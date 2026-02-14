«Φουντώνουν» οι φήμες για το μέλλον του Λεμπρόν: Θα γυρίσει στο Κλίβελαντ για την τελευταία σεζόν της καριέρας του;

Ο Λεμπρόν Τζέιμς διανύει τους τελευταίους μήνες του συμβολαίου με τους Λος Άντζελες Λέικερς και η φημολογία επιστροφής τους Καβαλίερς έχει... φουντώσει.

Ο «βασιλιάς» το καλοκαίρι θα είναι ελεύθερος και δεν έχει δείξει σημάδια πως σκοπεύει να αποσυρθεί. Κι αυτό γιατί στα 41 του ο Λεμπρόν παραμένει ένα από τα πιο hot ονόματα της λίγκας. Μάλιστα, πριν από λίγες μέρες έγινε ο γηραιότερος παίκτης που «γράφει» triple - double, μετρώντας 27 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ απέναντι στους Ντάλας Μάβερικς.

Μέχρι στιγμής, ο Τζέιμς δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά του, σχετικά με το μέλλον του. Ουδείς γνωρίζει για πόσα χρόνια θα συνεχίσει να παίζει και αν θα κλείσει την καριέρα του στο «ΛΑ» ή στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Κλίβελαντ.

Πάντως, οι φήμες... φουντώνουν. Συγκεκριμένα, δημοσιογράφος του "ESPN" υποστήριξε πως τις τελευταίες μέρες ολοένα και περισσότερα σενάρια θέλουν τον "King James" να γυρνάει στους «Καβς» για την τελευταία σεζόν της σπουδαίας πορείας του.