Ανησυχία στη Χάποελ Τελ Αβίβ με τον Μίσιτς, που ένιωσε πόνους στο γόνατο

Ο Βασίλιε Μίσιτς ένιωσε πόνους στο γόνατό του στην ήττα της Χάποελ από τη Ζαλγκίρις και οι Ισραηλινοί κάθονται σε... αναμμένα κάρβουνα.

Η ομάδα από το Τελ Αβίβ γνώρισε την 5η διαδοχική ήττα της και μετά το φινάλε του αγώνα στο Κάουνας είχε ένα ακόμα πρόβλημα να διαχειριστεί: τον τραυματισμό του πιο ακριβοπληρωμένου παίκτης της Ευρώπης.

Προς το τέλος του παιχνιδιού ο «Βάσα» ένιωσε πόνους στο γόνατο και πλέον στη Χάποελ περιμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα του γίνουν εντός της ημέρας.

«Ένιωσε πόνους στο γήπεδο, οπότε έπρεπε να τον κάνω αλλαγή. Ελπίζω πως δεν είναι κάτι σοβαρό, θα δούμε», ήταν τα λόγια του Δημήτρη Ιτούδη.