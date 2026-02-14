NBA: Η ομάδα του Βινς Κάρτερ κατέκτησε το Rising Stars του All-Star Game

H μεγάλη γιορτή του μπάσκετ εκκίνησε στο ΝΒΑ, με την ομάδα του Βινς Κάρτερ να κατακτάει το Rising Stars και να παίρνει το εισιτήριο για το κυρίως μενού του All Star Game που διεξάγεται στο Λος Άντζελες.

Στον πρώτο ημιτελικό η ομάδα του Καρμέλο Άντονι, απέκλεισε την ομάδα του Όστιν Ρίβερς (40-34), με τον Στεφόν Καστλ να ηγείται της team Melo με 6 πόντους και 5 ασίστ.

Στον δεύτερο ημιτελικό η ομάδα του Βινς Κάρτερ, άφησε εκτός την team T-Mac του ξαδέρφου του, Τρέισι ΜακΓκρέιντι, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Βι Τζέι Έτζκομπ που σημείωσε 17 πόντους.

Στον μεγάλο τελικό διασταύρωσαν τα ξίφη τους οι ομάδες του Καρμέλο Άντονι και του Βινς Κάρτερ, με την team Vince να επικρατεί με 25-24, κατακτώντας το τουρνουά των ανερχόμενων αστεριών του NBA.

Παράλληλα η ομάδα του Βινς Κάρτερ, πήρε το εισιτήριο και για τον αγώνα της Κυριακής, όπου θα αποτελέσει την τρίτη ομάδα, μετά την Team USA και την Team World.

MVP του Rising Stars αναδείχθηκε ο Βι Τζέι Έτζκομπο, που στην πρώτη του σεζόν στο NBA, έχει εντυπωσιάσει με την φανέλα των Φιλαδέλφεια 76ερς.