Έπος: Ο coach Γιάννης έδωσε οδηγίες στην ομάδα του και την... είπε στον Σαράνια! (vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κοουτσάρει στο celebrity game, που θα δώσει το έναυσμα για να ξεκινήσει η γιορτή του μπάσκετ στο NBA και φρόντισε να δώσει αρκετά ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα πριν την έναρξη του αγώνα.
Αρχικά ο «Greek Freak», έδωσε οδηγίες στον Τάκο Φολ και τον ηθοποιό Κίγκαν-Μάικλ Κι, ενώ διαπραγματεύτηκε και τον χρόνο συμμετοχή τους, ανάλογα με τα καλάθια που θα βάλουν.
Στην συνέχεια ο Έλληνας σούπερ σταρ, εμφανίστηκε στο flash interview με ποπ-κορν και την... είπε στον Σαμς Σαράνια, που είναι μέλος της ομάδας του, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να βάλει καλάθια...
"He cannot hoop." 😂— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 14, 2026
