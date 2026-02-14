Έπος: Ο coach Γιάννης έδωσε οδηγίες στην ομάδα του και την... είπε στον Σαράνια! (vids)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ μπορεί να μην συμμετάσχει στο All-Star Game λόγω του τραυματισμού του, ωστόσο φρόντισε να δώσει show ως προπονητής!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα κοουτσάρει στο celebrity game, που θα δώσει το έναυσμα για να ξεκινήσει η γιορτή του μπάσκετ στο NBA και φρόντισε να δώσει αρκετά ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα πριν την έναρξη του αγώνα.

Αρχικά ο «Greek Freak», έδωσε οδηγίες στον Τάκο Φολ και τον ηθοποιό Κίγκαν-Μάικλ Κι, ενώ διαπραγματεύτηκε και τον χρόνο συμμετοχή τους, ανάλογα με τα καλάθια που θα βάλουν.

Στην συνέχεια ο Έλληνας σούπερ σταρ, εμφανίστηκε στο flash interview με ποπ-κορν και την... είπε στον Σαμς Σαράνια, που είναι μέλος της ομάδας του, αναφέροντας ότι δεν μπορεί να βάλει καλάθια...

