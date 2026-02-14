Όσμαν: «Δεν έδειξε σεβασμό ο Μπόλντγουιν - Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγαλύτερος απ' ότι νομίζει»

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φενέρμπαχτσε, ο Τούρκος φόργουορντ ανέφερε αρχικά: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω πως παίξαμε καλά. Στο τέλος δεχθήκαμε ένα τυχερό καλάθι με ταμπλό και χάσαμε. Αναγκαστικά προχωράμε».
Και πρόσθεσε για την ένταση στο τέλος: «Δεν ήταν επαγγελματικό αυτό που έκανε ο Μπόλντγουιν. Ειδικά το γεγονός ότι δεν έδειξε σεβασμό στην ομάδα μας, το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι θα μπορούσε να φανταστεί. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγαλύτερος απ' ότι νομίζει.
Προφανώς για αυτό ξεκίνησε η ένταση. Νίκησες το παιχνίδι σου και μπορείς να πανηγυρίσεις αλλά όχι έτσι, με προκλητικό τρόπο. Θα το θυμόμαστε και εμείς και ο κόσμος μας. Χάσαμε από το τυχερό σουτ και αυτό είναι».