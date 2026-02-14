Όσμαν: «Δεν έδειξε σεβασμό ο Μπόλντγουιν - Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγαλύτερος απ' ότι νομίζει»

Ο Τζέντι Όσμαν επέκρινε την προκλητική στάση του Ουέιντ Μπόλντγουιν στο φινάλε του αγώνα μετά το δικό του νικητήριο σουτ.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Φενέρμπαχτσε, ο Τούρκος φόργουορντ ανέφερε αρχικά: «Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Νομίζω πως παίξαμε καλά. Στο τέλος δεχθήκαμε ένα τυχερό καλάθι με ταμπλό και χάσαμε. Αναγκαστικά προχωράμε».

Και πρόσθεσε για την ένταση στο τέλος: «Δεν ήταν επαγγελματικό αυτό που έκανε ο Μπόλντγουιν. Ειδικά το γεγονός ότι δεν έδειξε σεβασμό στην ομάδα μας, το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό από ότι θα μπορούσε να φανταστεί. Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μεγαλύτερος απ' ότι νομίζει.

Προφανώς για αυτό ξεκίνησε η ένταση. Νίκησες το παιχνίδι σου και μπορείς να πανηγυρίσεις αλλά όχι έτσι, με προκλητικό τρόπο. Θα το θυμόμαστε και εμείς και ο κόσμος μας. Χάσαμε από το τυχερό σουτ και αυτό είναι».