Χουάντσο: «Παλέψαμε αλλά κάναμε λάθη - Πρέπει να μάθουμε από αυτή την ήττα»

Ο Χουάντσο Ερνάνγκομεθ εξήγησε τους λόγους της ήττας του Παναθηναϊκού από τη Φενέρμπαχτσε, που ήρθε με το buzzer beater σουτ του Μπόλντγουιν, σημειώνοντας για τον Αμερικανό πως έδειξε ασέβεια στους «πράσινους» με τον πανηγυρισμό του.

Μιλώντας στη Nova o Ισπανός φόργουορντ ανέφερε:

«Χάσαμε με ένα σουτ στο τέλος. Είναι μεγάλη η σεζόν, πρέπει να μάθουμε από αυτό και να προχωρήσουμε. Παλέψαμε, είμαι περήφανος για την ομάδα και τους συμπαίκτες μου και την αντίδραση που βγάλαμε στο τέλος. Κάναμε αρκετά λάθη, αφήσαμε τον Μπιμπέροβιτς να σκοράρει, τους αφήσαμε να πάρουν επιθετικά ριμπάουντ, μας έλειπε η καλή επικοινωνία. Πρέπει να μειώσουμε τα λάθη μας».

Για τον Ναν: «Ο Κέντρικ είναι ο καλύτερός μας παίκτης, μας έλειψε. Μπορεί να μην ξεκίνησε καλά, θέλουμε να γυρίσει πιο δυνατός. Υπάρχουν σφυρίγματα και παίκτες που προσπαθούν να του αποσπάσουν τη συγκέντρωση».

Για τον Μπόλντγουιν και όσα έγιναν στο τέλος: «Ηταν ασέβεια από τον Μπόλντγουιν. Εκατσε στο κέντρο του γηπέδου πάνω στο λόγκο της ομάδας, ήταν προκλητικός».