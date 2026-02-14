Σερέλης: «Δεν ξέρω αν θα παίξει στο Final-8 o Χέιζ-Ντέιβις, μπορούμε να κερδίσουμε όλες τις ομάδες»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR από την Φενερμπαχτσέ, ο Χρήστος Σερέλης τόνισε πως το «τριφύλλι» μπορεί να κερδίσει όλες τις ομάδες και σε όλες τις έδρες, ενώ υπογράμμισε πως δεν γνωρίζει αν θα αγωνιστεί ο Χέιζ-Ντέιβις στο Final-8 του κυπέλλου.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

«Ήταν δύσκολη ήττα σίγουρα. Θέλαμε τη νίκη, ήταν σημαντικό μας για εμάς απέναντι στην Φενέρ, μία πολύ καλή ομάδα. Το κρίσιμο σημείο ήταν η τέταρτη περίοδος. Για 30 λεπτά παίξαμε την άμυνα που θέλαμε. Στην τέταρτη περίοδο δεχθήκαμε 29 πόντους και με κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση τελικά χάσαμε με αυτό τον σκληρό τρόπο το ματς. Πρέπει να συνεχίσουμε. Έχουμε ένα ματς μετά από 2-3 εβδομάδες στην Ευρωλίγκα. Έχουμε ένα ματς για το πρωτάθλημα και μετά το Final-8 για το κύπελλο. Πρέπει να δουλέψουμε και να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη εβδομάδα».

Για την επιστροφή του Κέντρικ Ναν και αν η απουσία του έπαιξε ρόλο στις επιλογές στο τέλος και αν μπορούσε να μπει ο Σορτς νωρίτερα στα τελευταία λεπτά: «Δεν θα πω ότι από την κούραση έκανε κάποιες κακές επιλογές. Ο Ναν ήταν έτοιμος να παίξει, έκανε προπόνηση μαζί μας όλη την εβδομάδα, δεν ερχόταν από μεγάλη αποχή, είναι ένα παιδί που είναι πολύ καλά προπονημένο γενικότερα. Σίγουρα η ομάδα έκανε κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση, είχαμε κακές αποστάσεις. Πολλές φορές ένας παίκτης όταν φαίνεται να παίρνει μία επιλογή κακή ή τραβηγμένη μπορεί να μην τον βοηθάει η υπόλοιπη ομάδα, να μην είναι στις σωστές αποστάσεις και να έχει κάνει την σωστή δουλειά για αυτόν. Όταν ένα ματς πάει στην κόψη του ξυραφιού και έχουν παίξει κάποια παιδιά στο δεύτερο ημίχρονο και φαίνεται κάπως η ομάδα να μπορεί να το ελέγξει είναι δύσκολο να κάνεις πολλές αλλαγές ή κάποιες αλλαγές στο τέλος του αγώνα. Προπονητικά λέμε πως πας με τους παίκτες οι οποίοι πήγαν να τελειώσουν το ματς. Όλα τα υπόλοιπα για εμάς τους προπονητές είναι κάτι που πρέπει να δούμε και να συζητήσουμε και να δούμε τι αποφάσεις θα έχουμε».

Για την μεταγραφή του Χέιζ-Ντέιβις, τι μπορεί να προσφέρει και αν θα παίξει στο Final-8: «Δεν γνωρίζω. Το παιδί δεν έχει έρθει καν ακόμα. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος παίκτης, ένας παίκτης που μπορεί να μας βοηθήσει σε πολλές θέσεις και μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά και στην άμυνα και στην επίθεση σε κάποια κομμάτια που μας λείπουν. Το δίκαιο και σωστό είναι να περιμένουμε να έρθει, να μπει με την ομάδα και να μιλήσουμε μετά. Θέλω να πω ότι σε κάθε παιχνίδι και μέχρι τώρα όταν είχαμε τραυματίες, όσους και αν είχαμε, έχουμε το ρόστερ, την ικανότητα και το επίπεδο να κερδίσουμε οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Το έχουμε κάνει. Προφανώς ένας τέτοιος παίκτης θα μας δώσει κάτι ακόμα παραπάνω για να έχουμε κάποια σχήματα και άλλους τρόπους να επιτεθούμε».

Για το τι άλλαξε στην ομάδα και είχε περισσότερο πάθος η ομάδα και το πόσο θα βοηθήσει η διακοπή: «Δεν την βλέπω διακοπή, σε μία εβδομάδα κρίνεται ένας από τους τρεις στόχους της ομάδας. Τα παιχνίδια που έρχονται είναι πιο σημαντικά από το σημερινό, σε σχέση με το ότι κρίνουν τρόπαια. Το σημερινό δεν έκρινε τρόπαιο. Η γλώσσα του σώματος… Είναι ξεκάθαρο ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τον τρόπο που έχουμε παίξει σαν ομάδα. Και οι παίκτες το ξέρουν αυτό. Έχουμε κάνει κάποιες ήττες που δεν θέλαμε να έχουμε. Θέλαμε να παίξουμε καλύτερα. Για την ομάδα μας, το έχω πει πολλές φορές, όλοι το λένε, έχουμε πολύ καλά αποδυτήρια, έχουμε πολύ καλές σχέσεις μέσα στην ομάδα. Δεν έχει αλλάξει κάτι γιατί υπήρχε κάτι καλό. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι έχουμε φτάσει στον Φεβρουάριο, έχουμε μείνει πίσω, δεν κρυβόμαστε, δεν είμαστε στη θέση που θα θέλαμε να είμαστε και βλέπουμε όλα τα ματς σαν τελικούς».

Για το αν το στοίχημα των προπονητών είναι οι παίκτες να έχουν σταθερότητα και πάθος σε όλα τα ματς: «Δεν ξέρω αν είναι θέμα κινήτρου. Το έχουμε συζητήσει ότι τα ματς που έχουμε χάσει ήταν, με όλο το σεβασμό, με ομάδες λίγο κατώτερου επιπέδου. Όλα έχουν δύο αναγνώσεις. Αυτό μας δίνει την ελπίδα ότι ακόμα και αν δεν καταφέρουμε να έχουμε το ρεκόρ που θα θέλαμε έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε και κερδίσουμε παντού με όλους τους τρόπους. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια, εκτός έδρας δύσκολα ματς μέχρι το τέλος. Το καλό είναι ότι μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε. Θα εξαρτηθεί από το πώς θα παίξουμε και το πώς θα προσεγγίσουμε πνευματικά τα παιχνίδια το πού θα φτάσουμε στο τέλος».

Για την βαθμολογία και με πόσες νίκες θα έχει ασφάλεια ο Παναθηναϊκός: «Δεν μπορούμε να το σκεφτούμε αυτό. Είναι πολλές οι ομάδες. Δεν μπορούμε να ψάξουμε να βρούμε τις νίκες. Είμαστε μία ομάδα η οποία μπορεί να κερδίσει θεωρητικά και πρακτικά και όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Παιχνίδι με το παιχνίδι πρέπει να κοιτάξουμε να βρίσκουμε και να πάρουμε όλες τις νίκες στην έδρα μας και όσες περισσότερες εκτός έδρας. Την επόμενη εβδομάδα παίζουμε το πρώτο τρόπαιο. Όλοι στρέφουμε το βλέμμα και την προσπάθεια εκεί. Το θέλουμε. Ενδεχομένως να παίξει ρόλο στην ψυχολογία και την συνέχεια της σεζόν το να πάρουμε το πρώτο τρόπαιο».