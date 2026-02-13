Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Φενέρμπαχτσε

Ολοκληρώθηκε η 28η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την ήττα από την Φενέρμπαχτσε στην εκπνοή του αγώνα.

Με αυτό το αποτέλεσμα το Τριφύλλι έπεσε στο 16-12 και στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, ενώ ο Ολυμπιακός παραμένει στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 18-9.

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής

Πέμπτη 12/2

Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106

Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86

Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85

Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67

Παρασκευή 13/2

Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Μονακό-Μπασκόνια 102-92

Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 83-85

Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball 78-96

Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης 73-77

Κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 20-7 * Ολυμπιακός 18-9 Βαλένθια 18-10 Ρεάλ Μαδρίτης 17-11 Μπαρτσελόνα 17-11 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11 Ζάλγκιρις Κάουνας 16-12 Μονακό 16-12 Παναθηναϊκός 16-12 Ερυθρός Αστέρας 16-12 Ντουμπάι 14-14 Αρμάνι Μιλάνο 14-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15 Μπάγερν Μονάχου 12-16 Βίρτους Μπολόνια 12-16 * Παρί 9-18 Αναντολού Εφές 9-19 Παρτίζαν 9-19 Μπασκόνια 9-19 Βιλερμπάν 7-21

Εκκρεμούν τα Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3) και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (29η)

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν

20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός

21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν

20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο

21:15 Παναθηναϊκός - Παρί

21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου