Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Φενέρμπαχτσε

Με αυτό το αποτέλεσμα το Τριφύλλι έπεσε στο 16-12 και στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, ενώ ο Ολυμπιακός παραμένει στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 18-9.
Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής
Πέμπτη 12/2
Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106
Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86
Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85
Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67
Παρασκευή 13/2
Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Μονακό-Μπασκόνια 102-92
Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 83-85
Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball 78-96
Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης 73-77
Κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 20-7
- * Ολυμπιακός 18-9
- Βαλένθια 18-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 17-11
- Μπαρτσελόνα 17-11
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11
- Ζάλγκιρις Κάουνας 16-12
- Μονακό 16-12
- Παναθηναϊκός 16-12
- Ερυθρός Αστέρας 16-12
- Ντουμπάι 14-14
- Αρμάνι Μιλάνο 14-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
- Μπάγερν Μονάχου 12-16
- Βίρτους Μπολόνια 12-16
- * Παρί 9-18
- Αναντολού Εφές 9-19
- Παρτίζαν 9-19
- Μπασκόνια 9-19
- Βιλερμπάν 7-21
Εκκρεμούν τα Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3) και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Επόμενη αγωνιστική (29η)
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν
20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός
21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν
20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
21:15 Παναθηναϊκός - Παρί
21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου