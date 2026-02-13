Το πανόραμα της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Φενέρμπαχτσε

Ολοκληρώθηκε η 28η αγωνιστική της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να γνωρίζει την ήττα από την Φενέρμπαχτσε στην εκπνοή του αγώνα.

Με αυτό το αποτέλεσμα το Τριφύλλι έπεσε στο 16-12 και στην ένατη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague, ενώ ο Ολυμπιακός παραμένει στην δεύτερη θέση με ρεκόρ 18-9.

Τα αποτελέσματα της 28ης αγωνιστικής

Πέμπτη 12/2

Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106
Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86
Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85
Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67

Παρασκευή 13/2

Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82
Μονακό-Μπασκόνια 102-92
Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε 83-85
Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball 78-96
Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης 73-77

Κατάταξη

  1. * Φενέρμπαχτσε 20-7
  2. * Ολυμπιακός 18-9
  3. Βαλένθια 18-10
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 17-11
  5. Μπαρτσελόνα 17-11
  6. Χάποελ Τελ Αβίβ 16-11
  7. Ζάλγκιρις Κάουνας 16-12
  8. Μονακό 16-12
  9. Παναθηναϊκός 16-12
  10. Ερυθρός Αστέρας 16-12
  11. Ντουμπάι 14-14
  12. Αρμάνι Μιλάνο 14-14
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
  14. Μπάγερν Μονάχου 12-16
  15. Βίρτους Μπολόνια 12-16
  16. * Παρί 9-18
  17. Αναντολού Εφές 9-19
  18. Παρτίζαν 9-19
  19. Μπασκόνια 9-19
  20. Βιλερμπάν 7-21

Εκκρεμούν τα Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3) και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (29η)

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν
20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός
21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν
20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
21:15 Παναθηναϊκός - Παρί
21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου

