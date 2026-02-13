Η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού: Ήττα στο σουτ - Ξεχώρισαν Ναν, Χουάντσο και Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός τα έδωσε όλα κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, αλλά έχασε στο σουτ. Ξεχώρισαν Ναν, Χουάντσο και Σλούκας.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Παναθηναϊκού:

Τι Τζέι Σορτς: Ήταν εξαιρετικός όσο έπαιξε και ο άνθρωπος που παραλίγο να στείλει το ματς στην παράταση. Είχε 10 πόντους (5/7 διπ., 0/1 τριπ.) και 1 ασίστ και για δεύτερο σερί ματς ήταν σημαντικός παράγοντας του ματς. Βαθμός: 7

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης: Πήρε 2:41 λεπτά για την άμυνα και μέτρησε 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: -

Τζέντι Όσμαν: Προσπάθησε κι έβγαλε πολλή ενέργεια, είχε 8 πόντους (3/5 διπ., 2/2 βολές), αλλά ήταν άστοχος από την περιφέρεια με 0/3 τρίποντα. Μέτρησε ακόμα 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Βαθμός: 6

Ρίσον Χολμς: Δεν έγινε ποτέ παράγοντας της αναμέτρησης. Είχε 4 πόντους (2/2 διπ., 0/2 βολές) και 1 ριμπάουντ. Βαθμός: 4

Κώστας Σλούκας: Παρότι ήταν σε γενικές γραμμές άστοχος, μίλησε σε κρίσιμα σημεία, αλλά αστόχησε σε 2 κρίσιμα τρίποντα προβαδίσματος. Είχε 10 πόντους (3/6 διπ., 1/3 τριπ., 1/1 βολή), 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Βαθμός: 7

Nίκος Ρογακαβόπουλος: Έδωσε λύσεις στην τρίτη περίοδο με 5 πόντους (1/1 τριπ., 1/1 διπ.), μετρώντας ακόμα 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Βαθμός: 6

Τζέριαν Γκραντ: Μπήκε στο ματς με 2 διπόντα, αλλά στη συνέχεια δεν πέτυχε πόντο (2/5 διπ., 0/3 τριπ.) και έδωσε βάρος στην άμυνα. Μέτρησε 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 ριμπάουντ και 1 λάθος. Βαθμός: 5

Κέντρικ Ναν: Βρήκε ρυθμό στη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασε στους 17 πόντους (5/12 διπ., 1/2 τριπ., 4/6 βολές) και μέτρησε ακόμα 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα, αλλά και 4 λάθη. Στο τέλος έμεινε από ενέργεια, λόγω και της απουσίας του κι αποβλήθηκε με 5 φάουλ. Βαθμός: 9

Κένεθ Φαρίντ: Σε γενικές γραμμές ήταν θετικός και σε άμυνα και σε επίθεση. Είχε 7 πόντους (2/4 διπ., 3/4 βολές), 2 ριμπάουντ και 2 λάθη. Βαθμός: 5

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Τρομερός στο πρώτο ημίχρονο στα όρια του double-double με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ, τελειώνοντας με 18 (4/5 διπ., 3/4 τριπ., 1/1 βολή), 12 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα. Βαθμός: 9

Ντίνος Μήτογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός:

Όμερ Γιούρτσεβεν: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: