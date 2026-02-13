Η Παρτιζάν πήγε να κάνει μια επική ανατροπή απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης, όμως οι Μαδριλένοι άντεξαν και έφυγαν από το Βελιγράδι με τη νίκη (73-77).

Οι Μαδριλένοι ήταν ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο, αφού προηγήθηκαν με 19-20 στην λήξη της πρώτης περιόδου και με επί μέρους 14-23 στο δεύτερο δεκάλεπτο πήγαν στα αποδυτήρια για το ημίχρονο με προβάδισμα 10 πόντων (33-43).

Στο τρίτο δεκάλεπτο, όμως η Παρτιζάν έκανε την μεγάλη αντεπίθεσή της και με 28-19, έφερε την διαφορά στον πόντο (61-62), με τους Σέρβους να συνεχίζουν να ασκούν αφόρητη πίεση στην Ρεάλ και στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Οι Μαδριλένοι, όμως άντεξαν στο φινάλε και έφυγαν αλώβητοι από το Βελιγράδι, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη νίκη, που τους διατηρεί στα υψηλά πατώματα της βαθμολογίας στην Euroleague.

Ο Τρέι Λάιλς με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο κορυφαίος της Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Μπρούνο Φερνάντο να ξεχωρίζει για την Παρτιζάν έχοντας 12 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 μπλοκ.

