Έβαλε «φωτιά» ο... προκλητικός Μπόλντγουιν - Απειλήθηκε σύρραξη, έξω φρενών ο Λεσόρ (vids)

Ο Ουέιντ Μπόλντγουιν έβαλε «φωτιά» με την προκλητική του συμπεριφορά στο τέλος τους αγώνα, με τον Λεσόρ να είναι έξαλλος με τον Αμερικανό γκαρντ. Απειλήθηκε σύρραξη, με τους ψυχραιμότερους να ηρεμούν την κατάσταση.

Το νικητήριο καλάθι του Μπόλντγουιν έκρινε το νικητή στην ματσάρα του Telekom Center, ωστόσο ο Αμερικανός γκαρντ εξελίχθηκε σε αρνητικός πρωταγωνιστής της αναμέτρησης στο φινάλε.

Ο άσος της Φενέρ πανηγύρισε έξαλλα και προκλητικά το νικητήριο καλάθι, με την κατάσταση να ξεφεύγει τελείως για λίγα λεπτά. Ο Αμερικανός γκαρντ παρότι τον κρατούσαν οι συμπαίκτες του, ήθελε ξεκάθαρα να προκαλέσει, κάνοντας έξω φρενών τον Λεσόρ. Ο Γάλλος ψηλός «τρελάθηκε» με την συμπεριφορά του Μπόλντγουιν και μπήκε στο παρκέ έξω φρενών για να ζητήσει τον λόγο.

Οι πιο ψύχραιμοι ηρέμησαν τα πνεύματα, αποσοβώντας ενδεχόμενη σύρραξη, με τον Μπόλντγουιν να είναι προκλητικός ακόμα και στην αποχώρηση του από το παρκέ.

