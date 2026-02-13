Επιστροφή για Ναν στην 12άδα του Παναθηναϊκού, εκτός Τολιόπουλος και Γκριγκόνις

Επιστροφή στην 12άδα του Παναθηναϊκού μετά από 6 παιχνίδια για τον Κέντρικ Ναν, με τους Βασίλη Τολιόπουλο και Μάριους Γκριγκόνις να μένουν εκτός. Χωρίς Ντέβον Χολ η Φενέρμπαχτσε.

Ο Κέντρικ Ναν είναι και πάλι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν για την αναμέτρηση κόντρα στους πρωταθλητές Ευρώπης, με τον Τούρκο τεχνικό να μην υπολογίζει στον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, που είναι τραυματίας.

Στην 12άδα δεν είναι και οι Βασίλης Τολιόπουλος και Μάριους Γκριγκόνις. Φυσικά εκτός είναι και ο Ματίας Λεσόρ.

Από την πλευρά της Φενέρμπαχτσε το νέο πρόβλημα ακούει στο όνομα Χολ, με τον Αμερικανό άσο να υποβάλλεται σε επέμβαση μετά τη ρήξη μηνίσκου που υπέστη και να προστίθεται στις απουσίες των Κρις Σίλβα, Άρτουρς Ζάγκαρς, Σκότι Ουίλμπεκιν, Μελίχ Μαχμούτογλου και Τζίλσον Μπάνγκο.

Αναλυτικά οι 12άδες των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Γκραντ, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Ναν, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν



Φενέρμπαχτσε (Γιασικεβίτσιους): Μπέικοτ, Μπιρσέν, Μπόλντγουιν, Μέλι, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον, Ντε Κολό, Μπιμπέροβιτς, Μπιτίμ, Γιάντουνεν, Κόλσον, Μπιρτς