Μάνος: «Ο Κόροιβος χτυπάει όλα τα παιχνίδια»

Ο προπονητής του Κοροίβου Αμαλιάδας, Γιάννης Μάνος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Πριν τα τζάμπολ» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το παιχνίδι με τον Α.Σ. Παπάγου (16/02): «Θα προσπαθούμε να διαχειριστούμε τις δυνάμεις μας. Είναι ένα ξεχωριστό ματς, θα προσπαθήσουμε να ξεκουράσουμε τα παιδιά όσο μπορούμε. Έτσι είναι το μπάσκετ, προπονείσαι για να παίζεις. Απλά εμείς έχουμε να αντιμετωπίζουμε το δύσκολο κομμάτι πως ήμασταν λίγοι και έπαιζαν πάρα πολύ χρόνο τα παιδιά. Πρέπει να διαχειριστούμε την κούραση. Παίζουμε με μια ομάδα που προέρχεται από έξι σερί νίκες και είναι ανεβασμένη. Θέλουμε να συνεχίσουμε το σερί μας, να πάρουμε άλλο ένα ματς που είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Όσο θα περνάει ο χρόνος θα γινόμαστε καλύτεροι. Ήδη έχουμε κλείσει ένα ακόμη ξένο, τον Γκλάσπερ, επομένως χρειαζόμαστε χρόνο για να τον εντάξουμε στην ομάδα κι εκείνον. Εδώ και τρία ματς ουσιαστικά παίζουμε με έναν ξένο».

Για το τι πρέπει να κάνουν ώστε να νικήσουν: «Ουσιαστικά ο ξένος του Παπάγου είναι ο σκόρερ της ομάδας, αλλά είναι μια ομάδα που έχει παιδιά τα οποία μπορούν να βγουν μπροστά. Στο προηγούμενο ήταν ο Καραμαλέγκος, σε άλλα βγαίνει ο Μπιλάλης. Πρέπει να δώσουμε σε όλους έμφαση. Να είμαστε σκληροί απ’ το ξεκίνημα, να παίξουμε πάρα πολύ δυνατή άμυνα και να δείξουμε πως το θέλουμε περισσότερο. Σίγουρα θα είναι δύσκολο το έργο μας, γιατί ο Παπάγου βρίσκεται σε ανοδική πορεία, αλλά θα κάνουμε την προσπάθειά μας. Ο Κόροιβος είναι μια ομάδα που “χτυπάει” όλα τα ματς. Με τον Βίκο και την ΑΓΕΧ ήμασταν άτυχοι. Στη Χαλκίδα ο Σμιθ είχε μάθει ότι φεύγει άρα δεν ήταν έτοιμος ν’ αγωνιστεί, με το Βίκο παίξαμε πάλι με έναν ξένο και χάσαμε στις λεπτομέρειες. Ήρθε το ματς με τον Πρωτέα που το χάσαμε μέσα απ’ τα χέρια μας. Είναι καθημερινός αγώνας».

Για τη νίκη επί του Αιγάλεω στην προηγούμενη αγωνιστική: «Για εμάς ήταν πολύ σημαντικό να πάρουμε αυτό το ματς γιατί ερχόμασταν από ένα παιχνίδι κόντρα στον Πρωτέα που, ουσιαστικά, το χάσαμε μέσα απ’ τα χέρια μας. Ήταν… δικό μας και το δώσαμε. Αυτό μπαίνει λίγο στην ψυχολογία των παικτών, πως φτάνουν στο τέλος και δε μπορούν να νικήσουν. Ήταν δύσκολο από δύο απόψεις: πρώτον έπρεπε να φτιάξουμε την ψυχολογία μας και δεύτερον ήμασταν πάρα πολύ λίγοι. Έφυγε ο Σμιθ και μείναμε μόνο με έναν ξένο, τον Ντέιβις, ο οποίος βρίσκεται μια βδομάδα μόνο στην ομάδα. Είχαμε και δύο τραυματισμούς. Μπήκε το “πρέπει”, τα παιδιά τα έδωσαν όλα και τελικά βγήκαμε αλώβητοι. Ήταν πολύ σημαντικό ματς για τη συνέχεια μας».

Για το κομμάτι της ένταξης του Γκλάσπερ στην ομάδα: «Είναι δύσκολο κομμάτι. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να τον εντάξουμε και αν θα παίξει σε αυτό το ματς, γιατί δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Όσο περνάει ο χρόνος θα είναι καλύτερος και ο Ντέιβις, γιατί ουσιαστικά είναι μία βδομάδα εδώ. Όσο προσαρμόζεται θα γίνεται και αυτός καλύτερος και εμείς καλύτεροι. Είναι πολύ σημαντικό πως ο Γκλάσπερ έχει ξαναπαίξει στον Κόροιβο, αλλά και σε άλλη ομάδα στην Elite League, επομένως γνωρίζει καταστάσεις. Θα είναι πιο εύκολο να προσαρμοστεί».

Για το πού στοχεύει ο Κόροιβος από ‘δω και στο εξής: «Έτσι όπως είμαστε τώρα, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να κοιτάμε παιχνίδι-παιχνίδι, να μπορέσουμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε. Μακάρι να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Από ‘κει και πέρα, στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο μας και θα δούμε πού βρισκόμαστε».

Για τον ερχομό του στον Κόροιβο και τι προσπάθησε ν’ αλλάξει στην ομάδα: «Όταν γίνεται μια αλλαγή προπονητή το πρώτο πράγμα που πρέπει να αλλάξει είναι η ψυχολογία. Όταν γίνεται αλλαγή, συνήθως κάτι δεν πάει καλά, επομένως πρέπει να έρθεις, να βάλεις άλλα πράγματα και να περάσεις τη φιλοσοφία σου. Ήθελα να παίζουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει αυτό. Επίσης, ήθελα να φτιάξουμε κάποια παιδιά που θεωρούσαν πως δεν είναι απαραίτητα στην ομάδα».

Για τις έως τώρα εντυπώσεις του από την ομάδα: «Για τον χρόνο που βρίσκομαι εδώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και με τα παιδιά και με την ομάδα. Στον Κόροιβο έχεις όλα έτοιμα, κινούνται όλοι κι εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να δουλεύεις στο γήπεδο. Είναι μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία στην Elite League, έχει παίξει 3-4 χρόνια στην τότε Α1. Γενικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μέχρι τώρα πάμε καλά, παρά τις ατυχίες μας, και όσο περνάει ο καιρός θα είναι καλύτερα τα πράγματα για εμάς».

Για τη μετάβαση του στην Elite League από τις χαμηλότερες κατηγορίες: «Δεν αλλάζουν πάρα πολλά. Αλλάζουν λίγο τα χαρακτηριστικά των παικτών, είναι πιο αθλητικοί, υπάρχουν παιδιά με μεγάλο ταλέντο. Παρ’ όλα αυτά, είναι διαφορετικό και απ’ τη National League 1 και τη National League 2 που ήμουν. Το επίπεδο της Elite League είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό».