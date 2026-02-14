NCAA: Η δράση των Ελλήνων την τελευταία εβδομάδα

Αρκετοί ήταν οι Ελληνες, που για ακόμη μια φορά σημείωσαν θετικό πρόσημο στα παρκέ του NCAA, κερδίζοντας και συμβάλλοντας στις επιτυχίες των ομάδων τους την τελευταία εβδομάδα, με την τελική φάση της March Madness στο κολλεγιακό πρωτάθλημα να πλησιάζει.

Το Virginia Tech του Νεοκλή Αβδάλα πέρασε από το Clemson με 76-66 και επανήλθε στις επιτυχίες, σε ένα αποτέλεσμα όπου ο Ελληνας «άσος» συνείσφερε με οκτώ πόντους, τρία ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ σε 29 λεπτά. Ο Νίκος Χιτικούδης για ακόμη μια φορά ήταν θετικός σε νίκη του Robert Morris, συμβάλλοντας με εννέα πόντους, επτά ριμπάουντ και μία ασίστ σε 17 λεπτά στην επικράτηση έναντι του Cleveland State με 77-69.

Τη δεύτερη σερί του νίκη πανηγύρισε το Monmouth με 93-73 κόντρα στο Drexel και ο Στέφανος Σπάρταλης σημείωσε οκτώ πόντους, πέντε ριμπάουντ, μία ασίστ και δύο κλεψίματα σε 16 λεπτά συμμετοχής. Ο Βαγγέλης Ζούγρης, από τη δική του πλευρά, αγωνίστηκε για 11 λεπτά μαζεύοντας ένα ριμπάουντ στην τέταρτη σερί νίκη του Louisville με 118-77 απέναντι στο NC State, ενώ και ο Παναγιώτης Παγώνης έπαιξε για 13 λεπτά κερδίζοντας πέντε ριμπάουντ στην επιστροφή της Νέας Ορλεάνης στις επιτυχίες με 84-78 έναντι του Texas A&M Corpus Christi.

Το Seattle των Τζον Χριστοφίλης και Στράτου Παπασταύρου δεν τα κατάφερε στη Santa Clara και ηττήθηκε με 84-72, με τον πρώτο να αγωνίζεται για 14 λεπτά, με απολογισμό έξι πόντων και ενός ριμπάουντ. Το Columbia γνώρισε την ήττα με 88-67 από το Cornell και ο Ράιαν Σούλης ολοκλήρωσε με πέντε πόντους, τέσσερα ριμπάουντ, τρεις ασίστ κι ένα μπλοκ σε 22 λεπτά. Ο Γιάννος Ξανθόπουλος είχε απολογισμό δύο πόντων και ισάριθμων ριμπάουντ σε πέντε λεπτά στην απώλεια του New Hampshire με 70-76 από το NJIT, ενώ ο Πάρης Παπαδάτος έπαιξε για τρία λεπτά στην ήττα του Saint Francis με 66-59 από το Fairleigh Dickinson.