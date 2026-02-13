Τέιτουμ: «Στόχος εξακολουθεί να είναι το 2027 για το ΝΒΑ Europe»

Μαρκ Τέιτουμ και Γιώργος Αϊβαζόγλου, στα πλαίσια του All-Star Game, μίλησαν σε δημοσιογράφους και αναφέρθηκαν στο ΝΒΑ Europe, τονίζοντας πως στόχος παραμένει το 2027.

Αναλυτικά είπαν:

Αϊβαζόγλου: «Κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη, τη βόρεια Ελλάδα και όχι μακριά από τη Σερβία. Ξέρω πόσο αγαπάει ο σερβικός λαός το μπάσκετ και πόσους κορυφαίους παίκτες έχει βγάλει η Σερβία - τόσο στο NBA όσο και στην Ευρώπη. Έχω πάει σε αγώνες του Ερυθρού Αστέρα και της Παρτιζάν και ξέρω πώς είναι η ατμόσφαιρα. Η σύντομη απάντηση είναι - είναι δυνατό. Από την πρώτη μέρα θα υπάρχει μια πορεία πρόκρισης και καμία ομάδα δεν αποκλείεται. Αυτό είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα στην ιδέα μας - το σύστημα είναι ανοιχτό σε ομάδες που αξίζουν τη θέση τους. Θα ξεκινήσουμε με 12 franchise και αυτός ο αριθμός θα επεκταθεί με την πάροδο του χρόνου. Υπάρχουν πολλές πόλεις και ομάδες στην Ευρώπη που έχουν ένα ισχυρό brand, ιστορία, παθιασμένη βάση οπαδών και επαρκή γήπεδα. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να ανεβάσουμε το επίπεδο της αθλητικής εμπειρίας στην Ευρώπη. Θα εξετάσουμε όλες αυτές τις παραμέτρους. Σίγουρα θέλουμε οι σερβικοί σύλλογοι να αποτελέσουν μέρος του νέου οικοσυστήματος».

Τέιτουμ: «Όσο για τον Λούκα Ντόντσιτς, δεν μπορώ να μιλήσω για τη συγκεκριμένη εμπλοκή του σε έναν σύλλογο, αλλά μιλήσαμε μαζί του για την ιδέα μας και υποστηρίζει σθεναρά την ιδέα να συμπεριληφθεί το NBA στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πιστεύει ότι είναι καιρός το NBA να κάνει κάτι και να συμμετάσχει στα γεγονότα στην Ευρώπη»

Και ο Αϊβάζογλου πρόσθεσε: «Και αυτό προέρχεται από κάποιον που έπαιξε στην Ευρώπη».

Αϊβαζόγλου: «Υπάρχουν τρεις λόγοι για τους οποίους οι σύλλογοι χάνουν χρήματα. Ο πρώτος είναι ότι το καλύτερο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σήμερα είναι απομονωμένο από το υπόλοιπο οικοσύστημα. Στο ποδόσφαιρο, υπάρχει ένα σύστημα πυραμίδας που είναι συμπεριληπτικό. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η έλλειψη μεγάλων εμπορικών brands στο μπάσκετ, που εκπροσωπούν δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Το NBA προσελκύει πολλούς φιλάθλους, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, τον τρόπο ζωής και πολλά άλλα».

Τέιτουμ: «Είπαμε στους πιθανούς επενδυτές ότι χρειαζόμαστε μια απάντηση μέχρι το τέλος Μαρτίου και αυτή είναι η προθεσμία που περιμένουμε, για να μας πουν οι επενδυτές ποια αγορά τους ενδιαφέρει και ποια είναι η τιμή. Τότε η εικόνα θα γίνει πιο ξεκάθαρη, θα είναι γνωστό ποιες αγορές είναι οι πιο ενδιαφέρουσες, ποιοι επενδυτές ενδιαφέρονται. Σε έξι με επτά εβδομάδες θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε».

- Εξακολουθεί να είναι ο Οκτώβριος του 2027 ο στόχος για την έναρξη ενός νέου πρωταθλήματος;

«Ναι, αυτός εξακολουθεί να είναι ο στόχος».

- Πόσες ομάδες χρειάζεστε για να ξεκινήσετε ένα πρωτάθλημα στην Ευρώπη;

Αϊβαζόγλου: «Από την αρχή, το σχέδιο ήταν μεταξύ 10 και 12 franchise. Στοχεύουμε σε 12 μόνιμες franchise, με τέσσερις ομάδες που θα προκρίνονταν μέσω διαφορετικών οδών - μέσω του FIBA ​​Champions League ή απευθείας μέσω εγχώριων πρωταθλημάτων. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το τρέχον σύστημα και ότι παρέχει την ευκαιρία σε δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες, συλλόγους να ονειρευτούν να πάρουν μία θέση. Αν δημιουργήσουν μια ανταγωνιστική ομάδα και πετύχουν αποτελέσματα, θα έχουν την ευκαιρία να προκριθούν. Αυτός παραμένει ο στόχος μας».

Τέιτουμ: «Τον Τσους Μπουένο τον γνωρίζουμε καλά, εργάστηκε για εμάς για πάνω από 10 χρόνια. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, τον συγχαρήκαμε και μιλήσαμε μαζί του. Πρώτα ο Τσους πρέπει να μιλήσει με τους συλλόγους που εκπροσωπεί. Ελπίζουμε ότι μαζί με τη FIBA ​​και την Euroleague θα καθίσουμε και θα μιλήσουμε με θετικό τόνο και κατεύθυνση. Από την αρχή μιλήσαμε για την επιθυμία να τους συμπεριλάβουμε όλους σε ένα οικοσύστημα. Αυτός ήταν πάντα ο στόχος μας και θα παραμείνει ο στόχος μας. Με τον Τσους, κάποιον που μας γνωρίζει καλά και που γνωρίζει καλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ, ίσως μπορεί να δημιουργηθεί γέφυρα μεταξύ της FIBA, Ευρωλίγκα και NBA. Ο Τσους καταλαβαίνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ, έπαιξε για την εθνική ομάδα της Ισπανίας, εργάστηκε για την Ομοσπονδία εκεί, για το NBA... Τα ξέρει όλα καλά και πιστεύω ότι σε περαιτέρω συζητήσεις μπορούμε να πάμε σε θετική κατεύθυνση».

Αϊβαζόγλου: «Ο Τσους μόλις πρόσφατα άρχισε να εργάζεται, οπότε χρειάζεται χρόνο για να μιλήσει με τους συλλόγους και τους συνιδιοκτήτες. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα καθίσουμε ξανά με την Ευρωλίγκα και τη FIBA, προκειμένου να συζητήσουμε περαιτέρω».

- Πόσο σημαντικό είναι για τους συλλόγους να συνδέονται με μεγάλα ποδοσφαιρικά brands; Και ποιες είναι οι απαιτήσεις σχετικά με τη χωρητικότητα και το επίπεδο των αιθουσών;

Τέιτουμ: «Βλέπουμε τρεις κατηγορίες πιθανών ιδιοκτητών. Η πρώτη είναι οι υφιστάμενοι σύλλογοι μπάσκετ με παράδοση - όπως η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα ή η Μπάγερν. Η δεύτερη είναι οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι που δεν έχουν τμήματα μπάσκετ, αλλά ενδιαφέρονται να τα ιδρύσουν. Η τρίτη είναι οι επενδυτές που θέλουν να ξεκινήσουν έναν σύλλογο μπάσκετ χωρίς σύνδεση με ποδοσφαιρικούς οργανισμούς. Είμαστε ανοιχτοί και στις τρεις επιλογές, ανάλογα με την αγορά και τον κατάλληλο συνεργάτη. Όσο για τα γήπεδα - αυτό είναι ένα βασικό μέρος του έργου. Αναμένουμε από τους επενδυτές να επενδύσουν σε κορυφαίας ποιότητας, παγκόσμιας κλάσης γήπεδα. Βρισκόμαστε σε ένα από τα καλύτερα γήπεδα στον κόσμο (στο Intuit House) και πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο λίγα από αυτά. Η εμπειρία σε ένα σύγχρονο στάδιο - με τις εγκαταστάσεις και την πλήρη υποδομή του - διευρύνει το κοινό και προσελκύει νέα τμήματα».

Αϊβαζόγλου: «Ο αντίκτυπος τέτοιων έργων θα ήταν τεράστιος - όχι μόνο για τους φιλάθλους, αλλά και για τις κοινότητες. Μιλάμε για χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και δεκάδες εκατομμύρια ευρώ παραγόμενης αξίας. Σχεδιάζουμε να ξεκινήσουμε τον Οκτώβριο του 2027. Γνωρίζουμε ότι η κατασκευή των γηπέδων απαιτεί χρόνο, επομένως αρχικά θα χρησιμοποιήσουμε τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε νέες αρένες».

Αϊβαζόγλου: «Υπάρχουν δύο κύριες τάσεις που επιδιώκουμε. Πρώτον, το NBA γνωρίζει καλά πώς να εμπορευματοποιήσει το πρωτάθλημα και οι αριθμοί το λένε. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα έργο που θα καλύψει ολόκληρο τον κόσμο. Το NBA έχει υποστηρικτές και φιλάθλους σε όλες τις γωνιές του κόσμου, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα είναι παραδείγματα συλλόγων που έχουν υποστηρικτές σε όλο τον κόσμο και θα ήταν μεγάλη αποτυχία αν το περιεχόμενό μας δεν διανεμόταν παντού στον κόσμο. Θέλουμε να αλλάξουμε τις προσδοκίες όσον αφορά τη δημιουργία εσόδων από τη διοργάνωση. Σε όλα αυτά, έχουμε το NBA ως ένα από τα πιο πολύτιμα brands όχι μόνο στον αθλητισμό. Μπορείτε να δείτε στο παράδειγμα των ομάδων του NBA, ότι έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν έσοδα από από τα γήπεδα τους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους»

Τέιτουμ: «Όταν όλες αυτές οι ομάδες γίνουν κερδοφόρες, θα επενδύσουν στη διοργάνωση, στο οικοσύστημα του μπάσκετ... Όταν χάνουν χρήματα, δεν είναι ρεαλιστικό να επενδύσουν σε κάτι που προκαλεί απώλεια κεφαλαίων. Πώς μπορεί να επενδύσει και να επιστραφούν τα χρήματα, προκειμένου να επενδυθούν ξανά»

- Πώς θα αντιμετωπίσετε οικονομικά τις ομάδες που προκρίνονται και δεν είναι franchise με αρχική επένδυση;

«Εξακολουθούμε να επεξεργαζόμαστε το μοντέλο και δεν μπορώ να δώσω λεπτομέρειες. Θέλουμε όμως να αποφύγουμε καταστάσεις στις οποίες μια ομάδα προκρίνεται και αποφασίζει να μην συμμετάσχει για οικονομικούς λόγους - κάτι που συμβαίνει στην Ευρώπη σήμερα. Θα υπάρχουν μηχανισμοί και κίνητρα που θα ανταμείβουν επαρκώς την πρόκριση και την απόδοση στη διοργάνωση. Για αυτούς τους συλλόγους, η τοποθέτηση στο NBA Europe θα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό οικονομικό βήμα προς τα εμπρός. Αρκεί να δούμε μοντέλα όπως το Champions League στο ποδόσφαιρο για να δούμε πώς λειτουργούν οι επιτυχημένοι μηχανισμοί κατανομής εισοδήματος. Θέλουμε να εφαρμόσουμε τέτοιες λύσεις και εδώ».

Τέιτουμ: «Από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε στην Ευρώπη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά το project. Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε μαζί σας τι έχει γίνει μέχρι στιγμής. Πιστεύουμε ότι μαζί με τους συνεργάτες μας στη FIBA ​​υπάρχει μια τεράστια ευκαιρία να αλλάξουμε το τοπίο του ευρωπαϊκού μπάσκετ - και αυτό ακριβώς θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής: έχουν γίνει πολλές συζητήσεις σχετικά με τη μορφή, τα οικονομικά και τη δομή. Στόχος μας είναι να κάνουμε το ευρωπαϊκό μπάσκετ όσο το δυνατόν πιο ποιοτικό και δυνατό. Θέλουμε αυτό το έργο να είναι ωφέλιμο για ολόκληρο το οικοσύστημα - για τους παίκτες για τους οπαδούς και για τους συλλόγους - είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι με τα σχέδια και τα επόμενα βήματα. Πιστεύουμε ότι όταν οι σύλλογοι έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες, αυτό το έσοδο θα επιστρέψει στην ανάπτυξη των υποδομών, στις Ακαδημίες, στη βάση του αθλήματος εκεί όπου εμείς διοργανώνουμε για περισσότερα από 25 χρόνια σε συνεργασία με τη FIBA το Basketball without Borders. Μερικοί από τους σημερινούς All-Stars πέρασαν από αυτό το camp. Πιστεύουμε ότι αυτό που κάνουμε στην Ευρώπη θα ενθαρρύνει πρόσθετες επενδύσεις στην ανάπτυξη των νέων παικτών και ότι θα δούμε ακόμη περισσότερους Ευρωπαίους παίκτες που θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους μέσω τέτοιων προγραμμάτων»

Αϊβαζόγλου: «Η ανάπτυξη ταλέντων είναι ένας από τους βασικούς στόχους. Κατάγομαι από την Ελλάδα, μια μικρή χώρα όπου οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε να είναι τόσο ερωτευμένοι με το μπάσκετ λόγω των σωματικών τους προδιαθέσεων - αλλά είναι. Όλα ξεκίνησαν όταν αποκτήσαμε έναν κορυφαίο παίκτη και κερδίσαμε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 1987. Οι τοπικοί ήρωες δημιουργούν μια βάση οπαδών, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά αν δεν επενδύσετε στα βασικά, στη συνεργασία με νέους, σε συλλόγους, σε γήπεδα, δεν θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τέτοιους παίκτες να εμφανιστούν. Γι' αυτό η ανάπτυξη θα βασιστεί και στις υποδομές. Πιστεύουμε ότι θα φέρει αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα»

Τέιτουμ: «Πριν το NBA αποκτήσει franchise στον Καναδά - ο Καναδάς ήταν μια χώρα του χόκεϊ. Σήμερα, μετά την κατάκτηση του τίτλου από τους Toronto Raptors, ο Καναδάς είναι πλέον η χώρα με τους περισσότερους διεθνείς παίκτες εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Χρειάζεται χρόνος - 10, 15 ή 20 χρόνια. Αλλά η παρουσία του franchise στον Καναδά άλλαξε τον τρόπο που οι Καναδοί βίωναν το μπάσκετ, επειδή απέκτησαν μια ομάδα για να υποστηρίξουν. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ζήτηση για μπάσκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αν δημιουργήσουμε franchise που οι άνθρωποι μπορούν να δουν, να αγγίξουν και να βιώσουν, αυτή η ζήτηση θα απελευθερωθεί»

Τέιτουμ: «Κάθε ομάδα θα πρέπει να πληρώσει για να συμμετάσχει στη διοργάνωση, αλλά με αυτόν τον τρόπο θα γίνει συνιδιοκτήτης της διοργάνωσης. Αυτό θα ανεβάσει το πρωτάθλημα, μαζί με τους συλλόγους. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, αλλά η αγορά θα καθορίσει το ποσό των χρημάτων που θα απαιτηθεί για να πληρωθούν οι συμμετοχές και η συνιδιοκτησία. Αυτές είναι οι συζητήσεις που κάνουμε τώρα και είναι πολύ παραγωγικές. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν μεγάλα brands στην Ευρώπη, αλλά εμείς ξέρουμε πώς να διευθύνουμε πρωταθλήματα, διοργανώσεις και να είμαστε κερδοφόροι. Γνωρίζουν επίσης τι προσφέρουμε. Είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση για όλους και το έργο θα αναπτυχθεί, όπως συνέβη με το NBA και το WNBA».