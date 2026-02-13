Μακάμπι: Εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα ο Λούντμπεργκ

Άτυχος στάθηκε ο Ίφε Λούντμπεργκ στην αναμέτρηση της Μακάμπι κόντρα στην Μπάγερν, με τον Δανό γκαρντ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον ένα μήνα.

Πλήγμα για την Μακάμπι σε κρίσιμο σημείο της σεζόν. Ο Ίφε Λούντμπεργκ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της ισραηλινής ομάδας με την Μπάγερν και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Ο Δανός γκαρντ ήταν εκ των βασικών στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Οντέτ Κάτας μετρώντας κατά μέσο όρο 11 πόντους, 3,6 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε περισσότερα από 24 λεπτά συμμετοχής