Μακάμπι: Εκτός για τουλάχιστον έναν μήνα ο Λούντμπεργκ

Πλήγμα για την Μακάμπι σε κρίσιμο σημείο της σεζόν. Ο Ίφε Λούντμπεργκ τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της ισραηλινής ομάδας με την Μπάγερν και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έναν μήνα, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.
Ο Δανός γκαρντ ήταν εκ των βασικών στην περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Οντέτ Κάτας μετρώντας κατά μέσο όρο 11 πόντους, 3,6 ασίστ και 2 ριμπάουντ σε περισσότερα από 24 λεπτά συμμετοχής
עדכון: איפה לונדברג, שנפצע אמש במשחק מול באיירן מינכן, סובל מקרע חלקי בגיד אכילס. ההערכה: היעדרות של בין 4 ל-6 שבועות pic.twitter.com/u1jFnVdJGL— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabiTLVBC) February 13, 2026