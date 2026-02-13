Η ΚΑΕ ΠΑOΚ δημιούργησε την Special Team, μία ακαδημία μπάσκετ για άτομα με αναπηρία

Η σπουδαία πρωτοβουλία της ασπρόμαυρης ΚΑΕ χωρίς διακρίσεις...

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη δημιουργία της ΠΑΟΚ Special Team, μίας Ακαδημίας Μπάσκετ για Άτομα με Αναπηρία, ενισχύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της στην ισότητα, την κοινωνική ένταξη και τον αθλητισμό για όλους. Γιατί το μπάσκετ για όλους εμάς, είναι κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Είναι χώρος συμμετοχής και αποδοχής.

Η Ακαδημία ΠΑΟΚ Special Team λειτουργεί στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου προγράμματος των Ακαδημιών Μπάσκετ. Δεν είναι απλώς μία νέα Ακαδημία καλαθοσφαίρισης. Είναι μία απόδειξη ότι στον ΠΑΟΚ, όλοι έχουν θέση.

Το πρόγραμμα της Ακαδημίας ΠΑΟΚ Special Team, αναφέρεται σε Άτομα με Αναπηρία (Αυτισμό, Νοητική Υστέρηση, Σύνδρομο Down), ηλικίας 14-30 ετών. Οι προπονήσεις θα πραγματοποιούνται σε ασφαλές και πλήρως υποστηρικτικό περιβάλλον, με τη συνεργασία εξειδικευμένων προπονητών, ειδικών παιδαγωγών και θεραπευτών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε ομάδας.

Στόχος της δράσης είναι: η σωματική ανάπτυξη, η κοινωνικοποίηση, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, και η χαρά της συμμετοχής στον ομαδικό αθλητισμό. Όλοι στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός ανήκει σε όλους, χωρίς διακρίσεις, και κάνει ένα ακόμη βήμα ώστε το γήπεδο να γίνει χώρος αποδοχής, εξέλιξης και συμπερίληψης.

Έναρξη εγγραφών: 13 Φεβρουαρίου 2026. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται μέχρι 4 Μαρτίου 2026.

Χώρος προπονήσεων: PAOK Sports Arena

Πληροφορίες / Εγγραφές: Tαρπάγκος Αριστείδης (6979748553)».