Πλήρης ο Ηρακλής στο γεμάτο Ιβανώφειο κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ηρακλής υποδέχεται το απόγευμα του Σαββάτου (14/02, 16:00) τον Ολυμπιακό, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL και άπαντες είναι στη διάθεση του Ζόραν Λούκιτς.

Η προετοιμασία των «κυανόλευκων» ολοκληρώθηκε σήμερα (13/02) με μια μεσημεριανή προπόνηση, στην οποία συμμετείχαν όλοι οι παίκτες, χωρίς να αναφέρεται κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή απουσία.

Υπενθυμίζεται πως το Ιβανώφειο θα είναι κατάμεστο, με την ΚΑΕ Ηρακλής να έχει ανακοινώσει sold out (και) για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Ευγενειάδης: «Να παρουσιαστούμε πνευματικά έτοιμοι σε άμυνα κι επίθεση»

Ο συνεργάτης του Ζόραν Λούκιτς, Σταύρος Ευγενειάδης δήλωσε για την αυριανή αναμέτρηση:

«Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα, που όπως δείχνει και η εικόνα της είναι από τα φαβορί για όλους τους τίτλους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Από την πλευρά μας, στόχος μας είναι να επιστρέψουμε στις καλές εμφανίσεις (μετά την κακή εμφάνιση στο Περιστέρι) και να παρουσιάσουμε το καλό μας πρόσωπο μπροστά στους φιλάθλους μας, απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να παρουσιαστούμε πνευματικά έτοιμοι από την αρχή του αγώνα, τόσο στο αμυντικό όσο και στο επιθετικό κομμάτι, ώστε μαζί με τη στήριξη του κόσμου η ομάδα να καταφέρει να διεκδικήσει τις πιθανότητες, που της αναλογούν για το θετικό αποτέλεσμα».