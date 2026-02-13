Σάκοτα ενόψει ΠΑΟΚ: «Πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό δεν είμαστε εμείς το φαβορί»

Η ΑΕΚ δεν είναι φαβορί απέναντι στον ΠΑΟΚ μετά από αρκετό σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ντράγκαν Σάκοτα, σε δηλώσεις του πριν από το αυριανό ντέρμπι.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αύριο (14/02, 18:15) τον ΠΑΟΚ στο «Παλατάκι» για την 19η αγωνιστική της Stoiximan GBL, στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Ο προπονητής της «Βασίλισσας» σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο παιχνίδι του πρώτου γύρου και τόνισε πως η ομάδα του μετά από καιρό δεν είναι το φαβορί της αναμέτρησης.

Για την ΑΕΚ θα απουσιάσει ο Δημήτρης Φλιώνης που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού (θλάση) και κάνει θεραπείες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντράγκαν Σάκοτα:

«Οι αγώνες ανάμεσα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι πάντα ντέρμπι. Πέρσι ήταν πολύ ενδιαφέροντα ματς, έτσι είναι και εφέτος. Άλλωστε, το πρώτο ματς, στην έδρα μας, κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Και εμείς, και ο ΠΑΟΚ, παλεύουμε για την πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος. Και οι δύο είμαστε αρκετά κοντά, όμως ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα, επειδή μας έχει κερδίσει. Εννοείται βέβαια πως έχει μία πολύ καλή ομάδα. Ίσως, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό στα μεταξύ μας ματς, δεν είμαστε εμείς το φαβορί σ’ αυτή την αναμέτρηση».