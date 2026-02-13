«Βασικός στόχος της Μπαρτσελόνα ο Φρανσίσκο»

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μπαρτσελόνα για το καλοκαίρι φέρεται να είναι ο Σιλβέν Φρανσίσκο, σύμφωνα με ιταλικές πηγές.

Όπως αναφέρει ο Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι, ο διεθνής Γάλλος γκαρντ της Ζαλγκίρις Κάουνας αποτελεί βασικό στόχο της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ, με τους Μπλαουγκράνα να θέλουν να του δώσουν τα «κλειδιά» και να γίνει ένας από τους παίκτες που θα χτιστεί η νέα Μπαρτσελόνα.

Ο 29χρονος πρώην άσος του Περιστερίου (2022-23) διανύει τη δεύτερή του σεζόν με τη Ζαλγκίρις και φέτος έχει 16,9 πόντους και 6,7 ασίστ κατά μέσο όρο σε σύνολο 27 αγώνων μέχρι σήμερα. Οι εμφανίσεις του και η ανοδική του πορεία φαίνεται πως έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον της Μπαρτσελόνα που θέλει να τον κάνει δικό της.

Σημειώνεται ακόμα από τον Ιταλό δημοσιογράφο πως ο Φρανσίσκο παρότι έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο με τη Ζαλγκίρις, όμως μπορεί να αποδεσμευθεί από την ομάδα και να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του.

