Με Τσαρούχα το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, ο Μαγκλογιάννης στο Ιβανώφειο

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 19ης αγωνστική της Stoiximan GBL είναι οι εξής:
Σάββατο 14/2
Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Βίκος Cola-Περιστέρι Betsson Παπαπέτρου-Χριστινάκης-Τεφτίκης (Καράτσαλος)
Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Μηλαπίδης (Κυρτάτας)
Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Ολυμπιακός Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Καλογριάς (Παραλυκίδης-Παπαπέτρου)
PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Τσαρούχα-Τηγάνης-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης)
Αγ. Θωμά 18.15 Μαρούσι Chery-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσιμπούρης-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος)
Κυριακή 15/2
Telecom 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός H Hotels Collection Συμεωνίδης-Μαλαμάς-Λιαρομμάτης (Ζώης)