Με Τσαρούχα το ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, ο Μαγκλογιάννης στο Ιβανώφειο

Η Βάσω Τσαρούχα ορίστηκε από την ΕΟΚ ως πρώτη διαιτητής στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με τον Στέφανο Μαγκλογιάννη να διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ηρακλή στο Ιβανώφειο.

Οι διαιτητές και οι κομισάριοι της 19ης αγωνστική της Stoiximan GBL είναι οι εξής: Σάββατο 14/2 Δ. Τόφαλος 16.00 Προμηθέας Βίκος Cola-Περιστέρι Betsson Παπαπέτρου-Χριστινάκης-Τεφτίκης (Καράτσαλος) Άνω Μεράς 16.00 Μύκονος Betsson-Άρης Betsson Πουρσανίδης-Αγραφιώτης-Μηλαπίδης (Κυρτάτας) Ιβανώφειο 16.00 Ηρακλής-Ολυμπιακός Καρπάνος-Μαγκλογιάννης-Καλογριάς (Παραλυκίδης-Παπαπέτρου) PAOK Sports Arena 18.15 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ Τσαρούχα-Τηγάνης-Σκανδαλάκης (Λαζαρίδης) Αγ. Θωμά 18.15 Μαρούσι Chery-Καρδίτσα Ιαπωνική Τσιμπούρης-Κατραχούρας-Χατζημπαλίδης (Ντίνος) Κυριακή 15/2 Telecom 16.00 Παναθηναϊκός AKTOR-Κολοσσός H Hotels Collection Συμεωνίδης-Μαλαμάς-Λιαρομμάτης (Ζώης)