Elite League: Πήρε και τα δύο βραβεία της 21ης αγωνιστικής ο Χαντζής

7 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 τάπα και 8 κερδισμένα φάουλ σε 28:53. Έτσι συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στην αγωνιστική, ενώ φυσικά είχε και το μεγαλύτερο ranking για παίκτες κάτω των 23 ετών παίρνοντας το αντίστοιχο βραβείο για τρίτη φορά φέτος.
Oι διπλοί της αγωνιστικής
Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό): 17 πόντοι-12 ριμπάουντ
Κωνσταντίνος Χαντζής (Σοφάδες): 15 πόντοι-14 ριμπάουντ
Τζέσι Ντιμανότσι (Evertech Παπάγου): 16 πόντοι-10 ριμπάουντ
Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας): 20 πόντοι-10 ριμπάουντ
Κυριάκος Πετανίδης (Κόροιβος Αμαλιάδας): 12 πόντοι-11 ριμπάουντ
Οι κορυφαίοι των αριθμών
Πόντοι
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 377
Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 373
Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 359
Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 331
Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 323
Ριμπάουντ
Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 171
Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 152
Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 147
Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 141
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 134
Ασίστ
Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 137
Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 131
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 119
Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 101
Γιώργος Κουκάς (Ψυχικό) 100
Κλεψίματα
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 46
Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 43
Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 39
Νικ Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 38
Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 36
Κοψίματα
Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 25
Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 24
Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω) 23
Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 21
Θοδωρής Καρράς (Ψυχικό) 17
Οικονομία
Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 391
Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 387
Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 367
Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 341
Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 339