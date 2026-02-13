Elite League: Πήρε και τα δύο βραβεία της 21ης αγωνιστικής ο Χαντζής

Ο Κωνσταντίνος Χαντζής τα πήρε… όλα στην 21η αγωνιστική της Elite League, καθώς αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης αλλά και MVP Next Gen.

7 ασίστ, 4 κλεψίματα, 1 τάπα και 8 κερδισμένα φάουλ σε 28:53. Έτσι συγκέντρωσε 32 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, περισσότερους από κάθε άλλον παίκτη στην αγωνιστική, ενώ φυσικά είχε και το μεγαλύτερο ranking για παίκτες κάτω των 23 ετών παίρνοντας το αντίστοιχο βραβείο για τρίτη φορά φέτος.

Oι διπλοί της αγωνιστικής

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό): 17 πόντοι-12 ριμπάουντ

Κωνσταντίνος Χαντζής (Σοφάδες): 15 πόντοι-14 ριμπάουντ

Τζέσι Ντιμανότσι (Evertech Παπάγου): 16 πόντοι-10 ριμπάουντ

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας): 20 πόντοι-10 ριμπάουντ

Κυριάκος Πετανίδης (Κόροιβος Αμαλιάδας): 12 πόντοι-11 ριμπάουντ

Οι κορυφαίοι των αριθμών

Πόντοι

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 377

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 373

Ντέρεκ Σεντ Χίλερ (Πανερυθραϊκός) 359

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 331

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 323

Ριμπάουντ

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 171

Κρεγκ Βίκτορ (Πανερυθραϊκός) 152

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 147

Παναγιώτης Φιλιππάκος (Δάφνη) 141

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 134

Ασίστ

Ιωάννης Τζιβελέκας (Δάφνη) 137

Κωνσταντίνος Μπιλάλης (Evertech Παπάγου) 131

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 119

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 101

Γιώργος Κουκάς (Ψυχικό) 100

Κλεψίματα

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 46

Τάιλερ Τζόνσον (Νίκη Βόλου) 43

Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος (Vikos Φalcons) 39

Νικ Πόζογλου (ΝΕ Μεγαρίδος) 38

Σαχάντα Γουέλς (Ψυχικό) 36

Κοψίματα

Μααλίκ Κάρτραϊτ (Δάφνη) 25

Γιάννης Σαχπατζίδης (Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA) 24

Ναβάρ Έλμορ (Αιγάλεω) 23

Στράτος Βουλγαρόπουλος (Πρωτέας Βούλας) 21

Θοδωρής Καρράς (Ψυχικό) 17

Οικονομία

Αριστοτέλης Σωτηρίου (ΝΕ Μεγαρίδος) 391

Τζάρετ Άντερτον (Evertech Παπάγου) 387

Κάμρον Ρις (Πρωτέας Βούλας) 367

Γιώργος Νώτης (Μαχητές Πειραματικό) 341

Παναγιώτης Κόης (Πρωτέας Βούλας) 339