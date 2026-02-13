Συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην Μονακό: Απορρίφθηκε οικονομική ενίσχυση, ραντεβού μεταξύ διοίκησης και ομάδας

Νομικοί περιορισμοί δεν επιτρέπουν στην Μονακό να λάβει νωρίτερα χρήματα από τα δικαιώματα του γαλλικού πρωταθλήματος, την ίδια ώρα που η κατάσταση γύρω από τα οικονομικά του συλλόγου παραμένει κρίσιμη.

Οι άνθρωποι της γαλλικής ομάδας αιτήθηκαν να λάβουν προκαταβολή ύψους 500 χιλιάδων ευρώ από τα δικαιώματα τους στην LNB, προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν σε πληρωμές στο αγωνιστικό τμήμα, όμως η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λόγω νομικών περιορισμών στο καταστατικό της λίγκας.

Μετά και την συγκεκριμένη εξέλιξη, τα πάντα παραμένουν στον... αέρα αναφορικά με την οικονομική κατάσταση της Μονακό, ενώ σύμφωνα με την L'Equipe, πραγματοποιήθηκε σήμερα (13/2) τηλεδιάσκεψη μεταξύ του προέδρου, του διευθύνοντα σύμβολου, του Βασίλη Σπανούλη και των παικτών.

Στην συζήτηση, το αγωνιστικό τμήμα έλαβε ορισμένες οικονομικές εγγυήσεις, χωρίς να έχει γίνει γνωστό το περιεχόμενο τους, ωστόσο όλα χαρακτηρίζονται ρευστά, με το έλλειμα στα οικονομικά του συλλόγου να αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τάσεις φυγής από ορισμένους παίκτες, όπως ο Μίροτιτς, αλλά και ο Οκόμπο, που φέρεται να συμφώνησε με την Ντουμπάι.