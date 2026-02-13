Ανέβα κάγκελα, βρίσε οπαδούς, γυναίκες, αρκεί να σου περισσεύουν 4.000

Η Euroleague για πολλοστή φορά αποδεικνύει πως πρέπει να φάει πολλά ψωμιά για να γίνει σοβαρή διοργάνωση, ειδικά με τον τρόπο που χειρίζεται τον εξευτελισμό του προϊόντος.

Φανταστείτε έναν ποινικό κώδικα, νόμους, που θα προέβλεπαν ισόβια αν κλέψεις τσίχλα απ’ το περίπτερο και χρηματικό πρόστιμο για κλοπή μιας φρατζόλας ψωμί επειδή πεινάς. Αυτό βιώνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και μάλιστα στο κορυφαίο του επίπεδο. Τη διοργάνωση της Euroleague.

Εκεί όπου οι αξίες και οι αρχές του προϊόντος, διολισθαίνουν διαρκώς. Για να εξυπηρετηθούν τα καπρίτσια ανθρώπων και όχι στην ουσία το ίδιο το άθλημα. Ενοχλούνται οι διαιτητές που «σφάζουν» αν τους πουν «σφαγείς»; Αυστηρότερος πειθαρχικός κώδικας. Κάποιος εκτός εαυτού βρίζει χυδαία το σύνολο φιλάθλων μιας απ’ τις κορυφαίες δυνάμεις της διοργάνωσης; Εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα…

Ο Αταμάν για διαμαρτυρίες για τη διαιτησία, πληρώνει διαρκώς πεντοχίλιαρα. Οι προπονητές δεν εκφράζουν παράπονα για τους ρέφερι, λέγοντας πως δεν θέλουν να ξοδέψουν εκεί τα χρήματά τους. Λες και έτσι μπαίνουν οι ακαθαρσίες κάτω απ’ το χώμα και δεν τις βλέπει κανείς. Καθώς οι μόνοι που δεν τιμωρούνται είναι οι διαιτητές που διαμορφώνουν αποτελέσματα, σε παιχνίδια ομάδων που ξοδεύουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Για να τιμωρηθεί κάποιος με σφυρίχτρα, πρέπει να είναι μέλος εγκληματικής οργάνωσης και να συλληφθεί από την αστυνομία της πατρίδας του. Έχει γίνει κι αυτό. Όμως μην τολμήσει κανείς και μιλήσει ή εκνευριστεί με αυτούς. Χρηματικό πρόστιμο ή ακόμη χειρότερα θα δεχτεί και ποινή. Όπως συνέβη με τον Ναν μετά το περυσινό Παρτίζαν-Παναθηναϊκός.

Βλέποντας αυτή την αυστηρότητα και ουσιαστικά τη λογοκρισία, με δικαιολογία την «προστασία του προϊόντος», θα περίμενε κανείς τα ίδια και δέκα φορές χειρότερα αναφορικά με προπονητή που καβάλησε κάγκελα μετά από αγώνα. Δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για την πράξη του. Το ακόμη χειρότερο, ήταν πως επιδόθηκε σε ύβρεις εναντίον του συνόλου φιλάθλων κορυφαίας ομάδας της λίγκας. Αυτούς τους φιλάθλους που κάθε τόσο διαφημίζει η Euroleague για να προβάλλει το προϊόν της. Τους αφήνει όμως να γίνονται έρμαιο στις ύβρεις ενός κόουτς που τυγχάνει να είναι σε αντίπαλη ομάδα.

Αυτό, μαζί με μπινελίκια σε γυναίκα, κοστολογήθηκαν 4.000 ευρώ. Φθηνότερα δηλαδή απ’ το να έκανε προπονητής δήλωση «η διαιτησία ήταν κακή, οι αποφάσεις εναντίον μας». Τόσο απλά αν μιλήσει κάποιος, θα πληρώσει περισσότερα.

Πειθαρχικά η Euroleague είναι απλά για γέλια. Ανοίγοντας το παράθυρο για να γίνει μπάχαλο η διοργάνωση. Πολλοί από τους πρωταγωνιστές – αν όχι όλοι – με τα χρήματα που παίρνουν τα 4.000 ευρώ δεν τα θεωρούν τεράστιο ποσό.

Τι θα συμβεί λοιπόν, αν γίνει σύστημα ο… Μπαρτζωκισμός; Αν ο καθένας που τον έβρισε κάποιος απ’ την εξέδρα, ανέβει κάγκελα, αρχίσει να ρίχνει ασταμάτητα μπινελίκια σε άντρες και γυναίκες; Τότε με 4.000 «καθάρισε» η δυσφήμιση του αθλήματος. Δεν θα έχει πρόβλημα.

Πάλι καλά που πρόλαβαν και άλλαξαν τον κανονισμό για τους προπονητές που πατάνε εντός παρκέ ενώ παίζεται το ματς. Λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Τώρα με τις ύβρεις, μπορούν να δώσουν και το βραβείο fair play στον κόουτς του Ολυμπιακού. Δύσκολη γλώσσα και τα ελληνικά, δεν θα έμαθαν τι ειπώθηκαν. Θα άκουσαν πως απλά… ευχαρίστησε τους φιλάθλους για την παρουσία τους και την παρακολούθηση των αγώνων της διοργάνωσης.