Νέο ρεκόρ ο «Βασιλιάς»: Γηραιότερος παίκτης στην Ιστορία με triple-double ο ΛεΜπρόν

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγραψε Ιστορία, καθώς σε ηλικία 41 ετών έγινε ο γηραιότερος παίκτης του ΝΒΑ που καταγράφει triple-double, οδηγώντας τους Λος Άντζελες Λέικερς στη νίκη με 124-104 επί των Ντάλας Μάβερικς πριν από το All-Star break.

Ο ΛεΜπρόν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους, 12 ασίστ και 10 ριμπάουντ, σημειώνοντας το πρώτο του triple-double μετά από 36 αγώνες τη φετινή σεζόν. Ο Ρούι Χατσιμούρα πρόσθεσε 21 πόντους, ο Όστιν Ριβς 18 από τον πάγκο και ο Τζάκσον Χέιζ 16 για τους Λέικερς, που αγωνίστηκαν για τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς (δικέφαλος μηριαίος). Ο ΝτιΆντρε Έιτον (γόνατο) έλειψε επίσης για δεύτερο σερί ματς.

Το Λος Άντζελες έβαλε τέλος σε σερί δύο ηττών και βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ απέναντι στο Ντάλας στο 3-0. Για τους Μάβερικς, που γνώρισαν την ένατη διαδοχική ήττα τους -τη μεγαλύτερη από τη σεζόν 1997-98- οι Νάτζι Μάρσαλ και Μαξ Κρίστι σημείωσαν από 19 πόντους, ενώ ο ρούκι Κούπερ Φλαγκ δεν αγωνίστηκε και θα απουσιάσει και από το Rising Stars της Παρασκευής.

Στο Σολτ Λέικ Σίτι, οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς επικράτησαν 135-119 των Γιούτα Τζαζ, με τον Τζρου Χόλιντεϊ να σημειώνει 31 πόντους (ρεκόρ σεζόν), μαζί με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Ο Ντόνοβαν Κλίνγκαν είχε 23 πόντους, 18 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ για τη Γιούτα ο Μπράις Σένζαμπο πέτυχε 28 πόντους με πέντε τρίποντα. Ο Κάιλ Φιλιπόφσκι πρόσθεσε 15 πόντους, 9 ριμπάουντ και έξι κλεψίματα (ρεκόρ καριέρας).