Επτά χρόνια από τη μέρα που έφυγε κι έπεσε στην Α2 ο Ολυμπιακός

Σαν σήμερα οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έγραψαν ιστορία καθώς με την απόφασή τους να φύγουν από το ΟΑΚΑ με το σκορ 40-25, οδήγησαν τον Ολυμπιακό στην Α2, εκεί όπου έμεινε για δύο σερί σεζόν.

Ήταν 13 Φεβρουαρίου του 2019, όταν οι «αιώνιοι» αντίπαλοι διασταύρωναν τα ξίφη τους στο ΟΑΚΑ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, με τον Παναθηναϊκό να κάνει... περίπατο στο πρώτο ημίχρονο παίρνοντας διαφορά 15 πόντων (40-25), για να ακολουθήσει μια απόφαση των ισχυρών ανδρών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που αποτέλεσε σταθμό για την ιστορία των «ερυθρόλευκων».

Άπαντες περίμεναν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, όμως η ομάδα των Πειραιωτών δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ. Η απόφαση του Παναγιώτη και του Γιώργου Αγγελόπουλου, ήταν ο Ολυμπιακός να φύγει από το ΟΑΚΑ, με τους «ερυθρόλευκους» να εκφράζουν έντονα παράπονα για την διαιτησία, μια τακτική που είχε ξεκινήσει ημέρες πριν το ντέρμπι.

Οι διοικούντες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, μάλιστα επέμειναν στην απόφασή τους ακόμη και όταν υπήρξαν αντιδράσεις εντός του ερυθρόλευκου στρατόπεδου, αφού όπως είχε δηλώσει ο Ζακ ΛεΝτέι: «Η αντίδρασή μου ήταν η ίδια με της υπόλοιπης ομάδας. Όλοι θέλαμε να βγούμε έξω και να παλέψουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά η διοίκηση ήθελε να κάνει κάτι και να οδηγήσει την ομάδα προς μια κατεύθυνση».

Τα όσα ακολούθησαν έφεραν ιστορικές εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός τόνισε σε κάθε τόνο εκείνο το βράδυ πως δεν ενδιαφέρεται για τις τιμωρίες και τις συνέπειες. Οι τόνοι από όλες τις πλευρές υψώθηκαν και οι συνεδριάσεις του ΕΣΑΚΕ έγιναν... επεισοδιακές.

Το «μέχρι τέλους» τον αδελφών Αγγελόπουλων, πήρε σάρκα και οστά τις επόμενες ημέρες, αφού οι «ερυθρόλευκοι», μεταξύ άλλων, ζήτησαν την παρουσία ξένων διαιτητών στα ντέρμπι, με την ατάκα «ξένοι διαιτητές ή δεν κατεβαίνουμε με ΠΑΟ!», να εφαρμόζεται μετά την απόρριψη του αιτήματος του Ολυμπιακού.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν αποφασίσει να αποχωρήσουν από την Α1 και το τελευταίο τους ματς ήταν στις 8 Μαϊου του 2019 με τον Προμηθέα στο ΣΕΦ, για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου. Εν συνεχεία δεν κατέβηκαν να αγωνιστούν στα πλέι οφ οδηγώντας τον Ολυμπιακό στην Α2, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν γράφοντας μια «μαύρη κηλίδα» στην ιστορία της ομάδας.

Έτσι, τα όσα έγιναν στο ΟΑΚΑ στις 13/2/2019 έκαναν τη συγκεκριμένη ημερομηνία... ιστορική για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς στη συνέχεια ήρθαν εξελίξεις και «τριγμοί» σε όλα τα επίπεδα στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Βαγγέλη Λιόλιο να εκλέγεται στην προεδρία της ΕΟΚ το 2021 την ίδια χρονιά που επέστρεψαν οι Πειραιώτες στην Basket League.