Οι Μπακς διέλυσαν τους Θάντερ στην Οκλαχόμα!

Οι Μιλγουόκι Μπακς πανηγύρισαν μεγάλη νίκη στην έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, επικρατώντας με 110-93

Τα «Ελάφια» έκαναν δυναμική εκκίνηση στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 25-30 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 30-37 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +12 (55-67).

Οι Μπακς συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο, με τους Θάντερ να μην μπορούν σε κανένα σημείο να απειλήσουν τους φιλοξενούμενους, που έφυγαν από την Οκλαχόμα με μια άνετη νίκη.

Mε αυτό το αποτέλεσμα οι Μπακς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 23-30 και παραμένουν ολοζώντανοι στην μάχη της εισόδου στο play in tournament, με τους Θάντερ να γνωρίζουν την 14η ήττα τους (42-14 το ρεκόρ τους).

Ο Ουσμάν Ντιένγκ με 19 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ ήταν ο κορυφαίος των Μιλγουόκι Μπακς, με τον Τσετ Χόλμγκρεν να ξεχωρίζει για τους Θάντερ, έχοντας 16 πόντους, 13 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

