Βαριές «καμπάνες» του NBA σε Τζαζ και Πέισερς για το... tanking

Βαρύ χρηματικό πρόστιμο επέβαλλε το NBA στους Γιούτα Τζαζ και τους Ιντιάνα Πέισερς για την διαχείριση του ρόστερ τους σε συγκεκριμένους αγώνες.

Οι δύο ομάδες διανύουν απογοητευτική σεζόν και στην προσπάθεια τους να βρεθούν όσο πιο ψηλά γίνεται στην λοταρία του draft του 2026, δεν δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στους αγώνες τους με αποτέλεσμα να γεμίζουν με ήττες.

Στα τελευταία ματς, ωστόσο η κατάσταση ξέφυγε, αφού ο προπονητής των Τζαζ, Ουίλ Χάρντι στα ματς με Mάτζικ και Χιτ... πάρκαρε στον πάγκο τον Λάουρι Μάρκανεν και τον Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε αντίθεση με την πολιτική διαχείρισης που έχει επιβάλλει το NBA και για τον λόγο αυτό η Λίγκα επέβαλλε στους Γιούτα Τζαζ πρόστιμο 500 χιλιάδων δολαρίων!

Χρηματικό πρόστιμο ύψους 100 χιλιάδων δολαρίων θα πληρώσουν οι Ιντιάνα Πέισερς για ανάλογο περιστατικό, στο ματς με τους Ρόκετς, όπου ο Πασκάλ Σιάκαμ δεν αγωνίστηκε καθόλου στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.