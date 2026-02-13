Ανατριχίλα: Ντεμπούτο για τον μαχητή Τόπιτς και αποθέωση στην Οκλαχόμα! (vid)

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στην αναμέτρηση των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Νίκολα Τόπιτς που έδωσε μεγάλη μάχη με τον καρκίνο και βγήκε νικητής, κατέγραψε το ντεμπούτο του στο NBA με την φανέλα των Θάντερ, μπαίνοντας στο παρκέ λίγο πριν την λήξη του πρώτου δωδεκαλέπτου.

Ο 20χρονος γκαρντ μόλις πάτησε το πόδι του στο παρκέ γνώρισε την αποθέωση από τους φίλους των Θάντερ, που τους χάρισαν ένα συγκινητικό standing ovation για να τον καλωσορίσουν στην αγωνιστική δράση.

Une longue attente, mais Nikola Topic est désormais un joueur NBA.