Σερβικά ΜΜΕ: «Πολλά αμφισβητούμενα σφυρίγματα έγειραν την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού...»

Οι διαιτητικές αποφάσεις που έκριναν τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα, βρέθηκαν στο επίκεντρο των σερβικών ΜΜΕ.

Πέρα από τις έντονες αντιδράσεις των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα, η διαιτησία στο ΣΕΦ απασχόλησε και το σύνολο των media της Σερβίας, που στα κείμενα τους κάνουν εκτενή αναφορά στις αποφάσεις που έκριναν το ματς υπέρ του Ολυμπιακού.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του «tvarenasport.com», που στο κείμενο του αναφέρει ότι: «αρκετές αμφισβητήσιμες διαιτητικές αποφάσειςέστρεψαν τη μονομαχία υπέρ των γηπεδούχων».

Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και το «sportske.net», που στάθηκε ιδιαίτερα στην φάση με το σκορ στο 85-81, όπου οι διαιτητές έδωσαν την κατοχή στον Ολυμπιακό, ενώ η μπάλα βγήκε από τα χέρια του Βεζένκοφ.

«Ο Αστέρας μείωσε το σκορ σε 85:81, στη συνέχεια κέρδισε την μπάλα μετά τη δεύτερη χαμένη βολή του Μπάτλερ, αλλά οι διαιτητές απένειμαν την μπάλα στον Ολυμπιακό, σε μια κατάσταση όπου φαινόταν ότι ο Βεζένκοφ έριξε την μπάλα εκτός ορίων. Δεν άλλαξαν την απόφασή τους ακόμη και μετά την επανεξέταση του βίντεο», ανέφεραν χαρακτηριστικά οι Σέρβοι.

Αναφορά στην διαιτησία είχε και το «mozzartsport», που ανέφερε ότι οι αμφισβητούμενες αποφάσεις των διαιτητών υπέρ των γηπεδούχων ήταν ένας παράγοντας που έκρινε το τελικό αποτέλεσμα.