Τζόουνς: «Τα σκληρά παιχνίδια είναι για τους σκληρούς παίκτες»

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα, αναφέρθηκε στο πού κρίθηκε το ματς, αλλά και τον βαθμό ετοιμότητάς του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Τα σκληρά παιχνίδια είναι για σκληρούς παίκτες και το σημαντικότερο σε αυτά τα παιχνίδια είναι να βγάζουμε την σκληράδα μας και να κερδίζουμε. Ο παράγοντας που έκρινε την αναμέτρηση είναι η αθλητικότητα που βγάλαμε, είμαι χαρούμενος που φτάσαμε σε αυτή τη νίκη.

Η διακοπή θα μας κάνει καλό, εμείς είμαστε επαγγελματίες, πρέπει να κοιτάξουμε την αποκατάστασή μας και να είμαστε έτοιμοι για τα επόμενα παιχνίδια. Η δουλειά μου είναι να είμαι έτοιμος όποτε με χρειάζεται ο προπονητής, αυτό που θέλω είναι να είμαι πάντα πανέτοιμος».