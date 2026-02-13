Μπαρτζώκας: «Έχετε ακούσει κάποιον από εμάς να λέει πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ;»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου ρωτήθηκε για την μεταγραφή του Χέις-Ντέιβις σημειώνοντας δεν θέλει να βάζει στο ίδιο πλαίσιο τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, ενώ τόνισε πως κανείς από την ομάδα δεν έχει πει ποτέ «πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα στο ΟΑΚΑ»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Καλό παιχνίδι για εμάς. Η νίκη είναι πάντα σημαντική. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι μια έμπειρη ομάδα με παίκτες σε κάθε θέση που ξέρουν πώς να παίξουν. Είχαμε το προβάδισμα σε όλο το παιχνίδι, ακόμα και με 14 πόντους, αλλά βιαστήκαμε να το τελειώσουμε. Εξαιτίας αυτού δεν οργανώναμε την άμυνα σε πολλά σημεία και κάναμε λάθη στην επίθεση. Δώσαμε δεύτερες ευκαιρίες με κρίσιμα επιθετικά ριμπάουντ. Είναι μια νίκη και ειδικά αυτή την περίοδο είναι πολύ σημαντική. Η προσπάθειά μας έως τώρα είναι αξιοθαύμαστη και έχουμε 11 παιχνίδια μέχρι το τέλος να κάνουμε το καλύτερο και να τελειώσουμε στην υψηλότερη δυνατή θέση».

Για τη συνεισφορά της ομάδας σε πολλούς τομείς: «Συνεισφορά έχουν όλοι. Άλλοι να σκοράρουν, άλλοι να αμύνονται, να παίρνουν τα ριμπάουντ. Ένα παζλ από αθλητές που μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα».

Για την επιρροή του Γουόκαπ: «Αυτό που συμβαίνει τώρα είναι πως οι άλλοι 3 πόιντ γκαρντ είναι εκτός. Ο Νιλικίνα γύρισε και μας βοήθησε. Ο Τόμας δεν είναι σκόρερ, είναι παίκτης που διαβάζει καλά το παιχνίδι, αμύνεται σωστά στον αντίπαλο. Το να τον κολακεύω εγώ, είναι γνωστή η γνώμη μου γι αυτόν. Θα είναι σαν να το παρακάνω. Μπράβο που σηκώνει ένα μεγάλο βάρος».

Για τους τραυματίες: «Ο Παπανικολάου θα είναι στα παιχνίδια του Κυπέλλου. Οι υπόλοιποι είναι σε καλή φάση. Ο Μόρις κάνει ατομική και το πρώτο κομμάτι προπόνησης χωρίς επαφές. Ο Τζόζεφ έχει μαγνητική να δούμε πώς είναι η κατάσταση της θλάσης του».

Για τους 3 σέντερ του Ολυμπιακού: «Έτυχε να παίξουν και οι 3 μέχρι το 25'. Είναι ανάλογα τι άμυνα και τι επίθεση παίζεις. Δεν μπορεί να είναι κάθε παίκτης στο καλύτερο βράδυ του. Ο Ντόντα είναι καλός όσο έπαιξε. Εξαρτάται από το παιχνίδι και είναι θέμα ενστίκτου. Κάποιες φορές βγαίνει σωστό, κάποιες λάθος».

Για το αν φέτος δεν τρέχουν... μόνοι οι αιώνιοι στην Euroleague: «Δεν πρέπει να βάζουμε τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στην ίδια εξίσωση. Δεν έχει καμία σχέση η μία ομάδα με την άλλη σε οτιδήποτε. Για τον Παναθηναϊκό και τις μεταγραφές που έχει κάνει, καλό είναι να μιλάει ο Παναθηναϊκός. Εμείς κάναμε κάποιες κινήσεις για να γίνουμε καλύτεροι. Δεν έχουμε πει ότι πάμε να πάρουμε την Ευρωλίγκα μέσα στο ΟΑΚΑ.

Έχουμε κάνει μια καλή ομάδα, προσπαθούμε να την κάνουμε όσο καλύτερη γίνεται. Τα τελευταία 5 χρόνια είμαστε συνέχεια μια από τις καλύτερες ομάδες της Ευρωλίγκα στην regular season. Έχουμε πάει σε 4 σερί Final 4 και δεν τα καταφέραμε.. Στόχος μας είναι από την αρχή, αν ,μπορούμε να το επαναλάβουμε. Αυτό ξέρουμε ότι εμπεριέχει πολλές δυσκολίες, πόσο μάλλον φέτος που η φετινή Ευρωλίγκα είναι ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα περισσότερα τα παιχνίδια. Η κίνηση που έκαναν οι πρόεδροι, να ενισχύσουν την ομάδα, είναι στην κατεύθυνση να είμαστε πιο ασφαλείς από τους τραυματισμούς. Κάθε ομάδα προσπαθεί να γίνεται δυνατή.

Ο Ερυθρός Αστέρας είναι δυνατή ομάδα φέτος. Τρεις βασικοί παίκτες μας ήταν έξω. Κάθε ομάδα προσπαθεί να γίνεται καλύτερη. Αυτό επηρεάζει και την προπόνηση της ομάδας. Σε τελική ανάλυση δεν θα μας παρασύρει εμάς, γιατί κανείς δεν έχει κάνει δήλωση τέτοια ότι θα πάμε στο ΟΑΚΑ να το πάρουμε. Αν υπάρχει περιρρέουσα ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους είναι λογικό και την καταλαβαίνω. Εμείς είμαστε πάντα στα πόδια μας, θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και από την αρχή της χρονιάς είμαστε καλύτεροι και όσον αφορά τη στελέχωση της ομάδας και το πώς παίζουμε και θα δούμε αυτό πού θα μας οδηγήσει».