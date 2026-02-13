Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός χτίστηκε για να πάρει την Euroleague»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Ολυμπιακό, σημειώνοντας πως έχει χτιστεί για να πάρει την Ευρωλίγκα.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν ξέρω τα προηγούμενα παιχνίδια, δεν υπάρχει φιλία όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Ξεκινήσαμε καλά, δείξαμε χαρακτήρα όταν το παιχνίδι πήγε να στραβώσει. Έχουμε πολλά παιχνίδια για τη συνέχεια. Ο Ολυμπιακός χτίστηκε για να πάρει το τρόπαιο. Εμείς πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι αυτό για τη συνέχεια και για να πάρουμε εμπειρίες».

Για την παρουσία των Ουόκαπ και ΜακΙντάιρ: «Ο Ουόκαπ για χρόνια δείχνει την αξία του. Είναι από τους καλύτερους παίκτες, ειδικά στην άμυνα. Το ίδιο και ο Κόντι, που κάνει από τις καλύτερες σεζόν του. Είναι παίκτες με έφεση στην άμυνα που μπορούν να σταματήσουν τον αντίπαλο, αλλά και να οργανώσουν καλά το παιχνίδι. Είμαι χαρούμενος που έχω τον Κόντι στην ομάδα μου».