Φουρνιέ: «Αν το να κερδίζει η ομάδα προϋποθέτει να έρχομαι από τον πάγκο, αυτό θα γίνεται»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ο Εβάν Φουρνιέ τόνισε πως είναι έτοιμος να έρχεται από τον πάγκο, αν αυτό οδηγεί σε νίκες τους «ερυθρόλευκους».

Αναλυτικά τα όσα είπε στους «PlayMakers»:

«Νιώθω καλά, Άφησα πίσω μου κάποια θέματα που είχα στην αρχή της σεζόν. Έχουμε πια ξεκάθαρους ρόλους ο καθένας. Σήμερα βρήκα την ευκαιρία και όταν βάζεις ένα από τα πρώτα σου σουτ, τα πράγματα γίνονται στη συνέχεια ευκολότερα.

Συζητήσαμε με τον κόουτς, μετά τις ήττες από Μπαρτσελόνα και Βαλένθια. Δεν είχαμε τη σωστή χημεία και αποφασίσαμε να έρχομαι από τον πάγκο. Ο στόχος μου είναι να κερδίζω και αν το να κερδίζει η ομάδα προϋποθέτει εγώ να έρχομαι από τον πάγκο, αυτό θα γίνεται.

Όταν ο Θεός με έχει αξιώσει να έχω περάσει από το ΝΒΑ, είναι λογικό και οι συμπαίκτες και ο προπονητής μου με εμπιστεύονται. Αυτές οι παραστάσεις με βοηθούν να πάρω τη σωστή απόφαση.

Αυτό που μας έλειπε στην αρχή της χρονιάς είναι η άμυνα. Αποφασίσαμε ότι όλοι πρέπει να παίξουμε άμυνα, σε κάθε προπόνηση… πέφτουν κορμιά.

Δεν είμαι άνθρωπος των αριθμών γενικά. Καταλαβαίνω ότι παίζουμε καλύτερα. Η προσθήκη του Ταϊρίκ ήταν πολύ σημαντική. Χάσαμε κάποια πόιντ-γκαρντς, αλλά πλέον έχουμε βάθος στο ρόστερ, χωρίς κανέναν εγωισμό. Μετά το ματς με την Μπαρτσελόνα, άλλαξαν τα πάντα».

Για το ότι είχε στείλει μήνυμα στον Μπάτλερ: «Όταν έχεις παίξει 12 χρόνια στο ΝΒΑ και ξέρεις τους ανθρώπους, προσπαθείς να βοηθήσεις τους ανθρώπους που βλέπεις ότι θέλουν να έρθουν. Έστειλα ένα μήνυμα. Δεν έγινε η μεταγραφή, αλλά είναι καλά τώρα εκεί που είναι».