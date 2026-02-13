«Βράζουν» οι Σέρβοι: «Δεν είναι cool να σε... κλέβουν τα αδέρφια σου - Το χειρότερο σφύριγμα που έχουμε δει»

Έξαλλοι είναι οι φίλοι του Ερυθρού Αστέρα με το... ασύλληπτο σφύριγμα υπέρ του Ολυμπιακού ένα λεπτό πριν το τέλος, με τους Σέρβους οπαδούς να ξεσπούν κατά των διαιτητών, κάνοντας λόγο για ληστεία κάτω από την σελίδα της Ευρωλίγκας.

Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Ερυθρό Αστέρα στο ΣΕΦ και παρέμεινε σε τροχιά τετράδας, όντας μια νίκη από την κορυφή σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από ένα «τρελό» σφύριγμα των διαιτητών στο φινάλε.

Με το σκορ στο 85-81 οι διαιτητές έδωσαν κατοχή υπέρ του Ολυμπιακού, ωστόσο ο Τσίμα Μονέκε και ο Ερυθρός ζήτησαν instant replay, καθώς αρχικά δεν φαινόταν ξεκάθαρα το ποιος έχει βγάλει την μπάλα.

Οι διαιτητές εξέτασαν αρκετά λεπτά την φάση με το ριπλέι να μην δικαιώνει την αρχική τους απόφαση, καθώς ο Βεζένκοφ είναι αυτός που έχει ακουμπήσει ξεκάθαρα τελευταίος την μπάλα.

Η απόφαση τους έκανε έξαλλους του Σέρβους οπαδούς οι οποίοι ξέσπασαν στα σχόλια μετά το τέλος του ματς, κάνοντας λόγο για ληστεία, ενώ μερικοί από αυτούς σημείωσαν πως δεν είναι τόσο cool να σε κλέβουν τα αδέρφια σου.