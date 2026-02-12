Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» διατηρήθηκαν στην 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-9, έχοντας και ματς λιγότερο αφού εκκρεμεί η αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής:
Πέμπτη 12/2
Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106
Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86
Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85
Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67
Παρασκευή 13/2
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 Μονακό-Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball
21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης
Κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 19-7
- * Ολυμπιακός 18-9
- Βαλένθια 18-10
- Μπαρτσελόνα 17-11
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
- Παναθηναϊκός 16-11
- Ερυθρός Αστέρας 16-12
- Ζάλγκιρις 15-12
- Μονακό 15-12
- Αρμάνι Μιλάνο 14-13
- Dubai Basketball 13-14
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
- Βίρτους Μπολόνια 12-16
- Μπάγερν Μονάχου 12-16
- Μπασκόνια 9-18
- Παρτίζαν 9-18
- * Παρί 9-18
- Αναντολού Εφές 9-19
- Βιλερμπάν 7-21
Εκκρεμούν τα Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3) και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Επόμενη αγωνιστική (29η)
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν
20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός
21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν
20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
21:15 Παναθηναϊκός - Παρί
21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου