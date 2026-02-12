MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 28ης αγωνιστικής στην Euroleague, με τον Ολυμπιακό να λυγίζει τον Ερυθρό Αστέρα με 92-86.

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» διατηρήθηκαν στην 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-9, έχοντας και ματς λιγότερο αφού εκκρεμεί η αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 12/2

Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106
Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86
Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85
Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67

Παρασκευή 13/2

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ
20:30 Μονακό-Μπασκόνια
21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε
21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball
21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης

Κατάταξη

  1. * Φενέρμπαχτσε 19-7
  2. * Ολυμπιακός 18-9
  3. Βαλένθια 18-10
  4. Μπαρτσελόνα 17-11
  5. * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10
  6. Ρεάλ Μαδρίτης 16-11
  7. Παναθηναϊκός 16-11
  8. Ερυθρός Αστέρας 16-12
  9. Ζάλγκιρις 15-12
  10. Μονακό 15-12
  11. Αρμάνι Μιλάνο 14-13
  12. Dubai Basketball 13-14
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15
  14. Βίρτους Μπολόνια 12-16
  15. Μπάγερν Μονάχου 12-16
  16. Μπασκόνια 9-18
  17. Παρτίζαν 9-18
  18. * Παρί 9-18
  19. Αναντολού Εφές 9-19
  20. Βιλερμπάν 7-21

Εκκρεμούν τα Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3) και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (29η)

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν
20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός
21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν
20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
21:15 Παναθηναϊκός - Παρί
21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου

Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα