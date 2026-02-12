Το πανόραμα της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ερυθρού Αστέρα

Ολοκληρώθηκε η πρώτη στροφή της 28ης αγωνιστικής στην Euroleague, με τον Ολυμπιακό να λυγίζει τον Ερυθρό Αστέρα με 92-86.

Με αυτή τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» διατηρήθηκαν στην 2η θέση της κατάταξης με ρεκόρ 18-9, έχοντας και ματς λιγότερο αφού εκκρεμεί η αναμέτρηση με την Φενέρμπαχτσε.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 28ης αγωνιστικής:

Πέμπτη 12/2

Αναντολού Εφές-Βίρτους Μπολόνια 91-60

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπάγερν Μονάχου 111-106

Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας 92-86

Μπαρτσελόνα-Παρί 74-85

Βαλένθια-Βιλερμπάν 82-67

Παρασκευή 13/2

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Χάποελ Τελ Αβίβ

20:30 Μονακό-Μπασκόνια

21:15 Παναθηναϊκός-Φενέρμπαχτσε

21:30 Αρμάνι Μιλάνο-Dubai Basketball

21:30 Παρτίζαν-Ρεάλ Μαδρίτης

Κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 19-7 * Ολυμπιακός 18-9 Βαλένθια 18-10 Μπαρτσελόνα 17-11 * Χάποελ Τελ Αβίβ 16-10 Ρεάλ Μαδρίτης 16-11 Παναθηναϊκός 16-11 Ερυθρός Αστέρας 16-12 Ζάλγκιρις 15-12 Μονακό 15-12 Αρμάνι Μιλάνο 14-13 Dubai Basketball 13-14 Μακάμπι Τελ Αβίβ 13-15 Βίρτους Μπολόνια 12-16 Μπάγερν Μονάχου 12-16 Μπασκόνια 9-18 Παρτίζαν 9-18 * Παρί 9-18 Αναντολού Εφές 9-19 Βιλερμπάν 7-21

Εκκρεμούν τα Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3) και Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Επόμενη αγωνιστική (29η)

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν

20:00 Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός

21:30 Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

19:00 Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν

20:30 Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ

21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο

21:15 Παναθηναϊκός - Παρί

21:30 Μπασκόνια - Βαλένθια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου