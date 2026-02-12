H φάση που οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια σε ξεκάθαρο άουτ υπέρ του Ερυθρού (vid)

Mε το έτσι θέλω οι διαιτητές έκλεισαν τα μάτια σε ξεκάθαρο άουτ υπέρ του Ερυθρού Αστέρα ένα λεπτό πριν το φινάλε, με τα ριπλέι να μην δικαιώνουν την απόφαση τους.

Ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύτιμη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα σε ένα παιχνίδι που στο φινάλε κρίθηκε από ένα... τρελό σφύριγμα.

Συγκεκριμένα με το σκορ στο 85-81 οι διαιτητές έδωσαν κατοχή υπέρ του Ολυμπιακού, ωστόσο ο Τσίμα Μονέκε και ο Ερυθρός ζήτησαν instant replay, καθώς αρχικά δεν φαινόταν ξεκάθαρα το ποιος έχει βγάλει την μπάλα.

Οι διαιτητές εξέτασαν αρκετά λεπτά την φάση με το ριπλέι να μην δικαιώνει την αρχική τους απόφαση, καθώς ο Βεζένκοφ είναι αυτός που έχει ακουμπήσει ξεκάθαρα τελευταίος την μπάλα.

Ωστόσο, οι ρέφερι της αναμέτρησης με το έτσι θέλω έδωσαν την μπάλα στον Ολυμπιακό, με τον Τσίμα Μονέκε να μην μπορεί να πιστέψει την απόφαση των διαιτητών. Να σημειώσουμε ότι μετά από αυτή την φάση ο Βούλγαρος φόργουορντ χάρισε τη νίκη στους «ερυθρόλευκους» με ένα τρίποντο από το... σπίτι του.

