Η Παρί έκανε την έκπληξη, πήρε το διπλό με 85-74 κόντρα στην εξαιρετικά άστοχη Μπαρτσελόνα (5/32 τρίποντα) και την τράβηξε προσωρινά εκτός τετράδας.

Η Μπαρτσελόνα, που έπεσε στο 17-11 και εκτός τετράδας, έπαιζε χωρίς τον τραυματία Κέβιν Πάντερ και τον Τόμας Σατοράνσκι, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν εξαιρετικά άστοχη και ηττήθηκε από την αδιάφορη βαθμολογικά Παρί (9-10), που την επόμενη αγωνιστική (29η) αντιμετωπίζει στο ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό (26/2, 21:15).

Για τους νικητές, που είχαν 6/8 τρίποντα στην κρίσιμη τρίτη περίοδο, πρώτος σκόρερ ήταν ο Ναντίρ Ιφί με 21 πόντους και τον ακολούθησε από κοντά ο Τζάστιν Ρόμπινσον με 18 πόντους. Θετικός και ο ΛαΜάρ Στίβενς με 15 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Ντάριο Μπριθουέλα είχε 15 πόντους και από 11 πρόσθεσαν οι Νίκο Λαπροβίτολα και Τόκο Σενγκέλια.

Μικρό σερί η Μπάρτσα, απάντησε η Παρί

Με μεγαλύτερη ένταση και διάθεση μπήκε στο ματς η Παρί και με τον Ιφί προηγήθηκε 5-11, όμως εκεί η περιφερειακή γραμμή των γηπεδούχων αντέδρασε και με σερί 7-0 προσπέρασε άμεσα (12-11). Οι δύο ομάδες συνέχισαν χέρι-χέρι, Σενγκέλια και Στίβενς σκόραραν εκατέρωθεν (16-17), με την πρώτη περίοδο να κλείνει στο 18-21 με καλάθι του Ρόμπινσον.

Με τη βοήθεια του Ρόντεν η Παρί έμεινε μπροστά (24-28), αλλά οι Κέιλ και Λαπροβίτολα δήλωναν «παρών», κρατώντας την ομάδα τους κοντά στο σκορ. Ο Κλάιμπερν σκόραρε για πρώτη φορά στο παιχνίδι με βολές και έτσι έβαλε την Μπαρτσελόνα σε θέση οδηγού (33-32) και στη συνέχεια με επιθετική πολυφωνία και σερί 9-0 έγινε το 42-34. Ο Ιφί έβγαλε αντίδραση για την Παρί και με πέντε προσωπικούς σερί πόντους μείωσε στο 43-39 του ημιχρόνου.

Ξέφυγε με διψήφια διαφορά η Παρί, δεν αντέδρασε η Μπάρτσα

Η Μπαρτσελόνα ήθελε να πάρει απόσταση ασφαλείας, όμως οι φιλοξενούμενοι με τα τρίποντα των Ρόντεν και Ρόμπινσον διατηρούσαν την ισορροπία (47-47). Και δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς συνέχισαν να «χτυπούν» από τα 6,75 και με δύο σερί «βόμβες» του Ιφί έγινε το 49-55, με την... σκυτάλη να περνάει στον Μόργκαν, ο οποίος έγραψε το 52-61. Ο Πάρα έδωσε μια προσωρινή ανάσα, όμως η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ψαχνόταν στο γήπεδο και ο Ρόμπινσον με νέο τρίποντο buzzer beater έγραψε το 55-67 της τρίτης περιόδου, διάστημα στο οποίο η Παρί μέτρησε 6/8 τρίποντα.

Το έργο των Μπλαουγκράνα έγινε ακόμα πιο δύσκολο, καθώς ο Ρόντεν έφερε την ομάδα του στο +15 (58-73). Οι γηπεδούχοι επέμεναν από το τρίποντο (5/26) και η Παρί δεν είχε πρόβλημα να αυξήσει την υπέρ της απόσταση, φτάνοντας στο 61-78 στο 35'. Σε εκείνο το σημείο, ο Κλάιμπερν με τον Μπριθουέλα μάζεψαν τη διαφορά σε ενάμιση λεπτό (68-78), η Μπάρτσα έβαλε πίεση στην άμυνα και ο Νόρις μείωσε κι άλλο στο 72-80 στα 56'' πριν το φινάλε. Εκεί όμως οι παίκτες του Φρανσέσκο Ταμπελίνι ήταν ψύχραιμοι, Ντοκοσί και Ρόμπινσoν επανάφεραν το +10 (74-84) στα 39'' και τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 43-39, 55-67, 74-85

