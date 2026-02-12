Ομπράντοβιτς: «Είχαμε μερικά βασικά λάθη, δεν κάναμε τα μικρά πράγματα»

Μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τον Ολυμπιακό, ο Σάσα Ομπράντοβιτς τόνισε πως η ομάδα του δεν έκανε τα μικρά πράγματα που κρίνουν τους αγώνες.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα (92-86), με τους διαιτητές να παίζουν σημαντικό ρόλο στον αγώνα, καθώς έδωσαν την κατοχή στους «ερυθρολεύκους» ένα λεπτό πριν το φινάλε, ενώ την έχει βγάλει ο Σάσα Βεζένκοφ.

Μετά το ματς, ο Σάσα Ομπράντοβιτς στάθηκε στα λάθη της ομάδας του και υπογράμμισε πως οι παίκτες του δεν έκαναν τα μικρά πράγματα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην EuroleagueTV:

«Νομίζω ότι είχαμε μερικά βασικά λάθη μέσα στο παιχνίδι. Μερικά box-out, μερικά λάθη. Πράγματα που είναι μέρος του παιχνιδιού. Δεν κάναμε τα μικρά πράγματα σήμερα».