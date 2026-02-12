Ουόκαπ: «Δείξαμε ποιο είναι το μπάσκετ του Ολυμπιακού»

Ο Τόμας Ουόκαπ, μετά τη νίκη των ερυθρολεύκων απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, τόνισε πως ο Ολυμπιακός έδειξε ποιο είναι το μπάσκετ του.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην EuroleagueTV:

«Είναι σημαντικές οι εντός έδρας νίκες. Μας κέρδισαν εκτός κατά κράτος. Είχαμε ισχυρό κίνητρο. Παίξαμε σκληρά και δυνατά. Δείξαμε ποιο είναι το μπάσκετ του Ολυμπιακού για μεγάλα διαστήματα.

Ο Σάσα με βοηθάει με τα νούμερά μου. Είναι η ροή της επίθεσης. Το Μπαρτζώκας-ball, ο τρόπος που κυκλοφορούμε την μπάλα. Όταν δίνω την μπάλα ξέρω πως θα επιστρέψει σε εμένα. Το να παίζεις με τον Σάσα, τον Ντόρσεϊ, τον Φουρνιέ… Τους πετάς την μπάλα και κάνουν τα δικά τους».