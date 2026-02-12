Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Σε κακό βράδυ οι σέντερ, ασταμάτητος ο Βεζένκοφ

Οι σέντερ του Ολυμπιακού ήταν σε κακό βράδυ, αλλά ο ασταμάτητος Σάσα Βεζένκοφ «καθάρισε» τον Ερυθρό Αστέρα. Στα... ρηχά νερά η second unit, καλή δουλειά από τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ και Φουρνιέ.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Σε πολύ καλό βράδυ δημιουργικά ο Αμερικανός γκαρντ, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 ασίστ για μόλις 2 λάθη σε σχεδόν 31' στο παρκέ. Είχε και 5 πόντους, σε μια συνολικά αρκετά θετική εμφάνιση. Βαθμός: 8

Φρανκ Νιλικίνα: Στο πρώτο ημίχρονο δεν βοήθησε, αλλά στην αρχή της 4ης περιόδου έδωσε «ανάσες» στον Ουόκαπ. Έβαλε ένα πολύτιμο τρίποντο (3π., 1/1 3π.), μοίρασε 2 ασίστ, ενώ έκανε και 1 κλέψιμο. Δεν ξεχώρισε, αλλά δεν ήταν και κακός. Πάντως, έδωσε λύσεις που είχε ανάγκη η ομάδα του. Βαθμός: 5

Τάισον Ουόρντ: Είχε 7 πόντους αλλά ήταν μακριά από τα υψηλά στάνταρντς των τελευταίων αγώνων. Δεν βοήθησε σε ριμπάουντ (2ρ.) και δημιουργία (2ασ.), είχε πολλά προβλήματα στην άμυνα απέναντι στον Τζόρνταν Νουόρα, ενώ σούταρε «άσφαιρα» πίσω από τα 6,75μ. (0/3 τρίποντα). Βαθμός: 4

Σάσα Βεζένκοφ: Μεγάλο ματς από τον απόλυτο σταρ του Ολυμπιακού. Στο Α' Μέρος ήταν μακριά από το καλό του πρόσωπο, αλλά στην επανάληψη το... πήρε πάνω του. Ήταν δραστήριος, εκτέλεσε, καθάρισε τα ριμπάουντ και βγήκε μπροστά. Μάλιστα, έβαλε και τρίποντο του αγώνα στο 39'. Τελείωσε το ματς με 23 πόντους σε 32'31'' (4/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 6/9 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Σπουδαίος για ακόμα μια φορά. Βαθμός: 9

Όμηρος Νετζήπογλου: Δεν αγωνίστηκε και δεν μπορεί να κριθεί. Βαθμός: -

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Εκτελεστικά έδωσε μεγάλη ώθηση στην ομάδα του, αφού μέτρησε 17 πόντους (1/3 δίπονα, 4/9 τρίποντα). Ωστόσο, ο Μπαρτζώκας είχε παράπονα από εκείνον για το κομμάτι της δημιουργίας (2 ασίστ - 3 λάθη). Συνολικά, πάντως, ήταν θετικός. Βαθμός: 7

Άλεκ Πίτερς: Ακόμα ένα κακό βράδυ του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ. Έμοιαζε εντελώς εκτός κλίματος στη 2η περίοδο, αστοχώντας σε... δικά του σουτ (0/3 τρίποντα) και είχε ελάχιστη προσφορά στο παιχνίδι των γηπεδούχων. Γι' αυτό και ο Μπαρτζώκας δεν τον εμπιστεύτηκε στην επανάληψη. Βαθμός: 3

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Μακριά από τον καλό του εαυτό και ο Σέρβος σέντερ, που στο ξεκίνημα της Euroleague είχε... γκάζια στο παιχνίδι του. Είχε 6 πόντους - 4 ριμπαόυντ, αλλά δείγμα της μη ικανοποιητικής του απόδοσης είναι το γεγονός πως έπαιξε για μόλις 13'09''. Επιπλέον, αντιμετώπισε πολλά αμυντικά προβλήματα. Βαθμός: 3

Ντόντα Χολ: Δεν ήταν σε θέση να κάνει τη διαφορά στα 6' που έπαιξε στη 2η περίοδο. Είχε 2π. με ένα κάρφωμα και 1 ριμπάουντ, ενώ έκανε και 1 κλέψιμο, αλλά και 1 κόψιμο. Από εκεί και πέρα, έκανε και 1 λάθος, που ενόχλησε τον Έλληνα προπονητή. Βαθμός: 3

Σακίλ ΜακΚίσικ: Ούτε εκείνος μπόρεσε να ξεχωρίσει. Όμως, μέτρησε 5 πόντους και 3 ασίστ, βοηθώντας ως ένα σημείο στο πρώτο μέρος. Στο 4ο δεκάλεπτο όταν χρησιμοποιήθηκε δεν έκανε τη διαφορά. Βαθμός: 5

Ταϊρίκ Τζόουνς: Ο Αμερικανός σέντερ, που μέχρι στιγμής μετρούσε εντυπωσιακά νούμερα με τους Πειραιώτες, δεν τα πήγε καλά σε αυτό το παιχνίδι (4 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασιστ, 1 κλέψιμο, 2 λάθη). Ωστόσο, ήταν... οριακά καλύτερος από τον κακό απόψε «Μίλου» και ο Μπαρτζώκας τον άφησε στο ματς σχεδόν 21'. Βαθμός: 4

Εβάν Φουρνιέ: Πήρε «φωτιά» στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας 14 πόντους από νωρίς και... ξαναμίλησε στην επανάληψη, όταν η μπάλα «έκαιγε». Έβαλε 18 πόντους και ήταν ο 2ος σκόρερ των νικητών, έχοντας καθοριστική παρουσία στο φινάλε. Βαθμός: 8